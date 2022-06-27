https://ria.ru/20220627/medvedev-1798557988.html
Медведев анонсировал жесткие меры против Литвы из-за блокады Калининграда
Медведев анонсировал жесткие меры против Литвы из-за блокады Калининграда - РИА Новости, 27.06.2022
Медведев анонсировал жесткие меры против Литвы из-за блокады Калининграда
Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, большинство из них носят экономический характер, заявил... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:08
2022-06-27T20:08
2022-06-27T21:32
маркус эдерер
мария захарова
литва
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
калининградская область
гитанас науседа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, большинство из них носят экономический характер, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете "Аргументы и факты"."Значительная часть возможностей способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия. Также Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта", — пояснил он.По мнению чиновника, Вильнюс сделал плохой выбор, прибегнув к эскалации, поскольку пострадают от нее прежде всего простые литовцы, чей уровень жизни, если смотреть по европейским меркам, "нищенский".Он также назвал решение о запрете транзита российских товаров хамским и возложил всю вину на Литву, которой, по его словам, придется столкнуться с негативными последствиями своих действий. Европейский союз прекратил пускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. При этом для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всех грузов, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всех поставок в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.
https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html
https://ria.ru/20220627/khakery-1798513241.html
https://ria.ru/20220623/blokada-1797449707.html
литва
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маркус эдерер, мария захарова, литва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, калининградская область, гитанас науседа
20:08 27.06.2022 (обновлено: 21:32 27.06.2022)
Медведев анонсировал жесткие меры против Литвы из-за блокады Калининграда
Медведев заявил, что ответ Литве на запрет транзита в Калининград будет очень жестким
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, большинство из них носят экономический характер, заявил
заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Значительная часть возможностей способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия. Также Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта", — пояснил он.
По мнению чиновника, Вильнюс сделал плохой выбор, прибегнув к эскалации, поскольку пострадают от нее прежде всего простые литовцы, чей уровень жизни, если смотреть по европейским меркам, "нищенский".
"Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже", — подчеркнул Медведев.
Он также назвал решение о запрете транзита российских товаров хамским и возложил всю вину на Литву, которой, по его словам, придется столкнуться с негативными последствиями своих действий.
Европейский союз прекратил пускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. При этом для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всех грузов, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всех поставок в регион.
Губернатор Антон Алиханов
подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
, Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.