https://ria.ru/20220627/medvedev-1798557988.html

Медведев анонсировал жесткие меры против Литвы из-за блокады Калининграда

Медведев анонсировал жесткие меры против Литвы из-за блокады Калининграда - РИА Новости, 27.06.2022

Медведев анонсировал жесткие меры против Литвы из-за блокады Калининграда

Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, большинство из них носят экономический характер, заявил... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:08

2022-06-27T20:08

2022-06-27T21:32

маркус эдерер

мария захарова

литва

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

калининградская область

гитанас науседа

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, большинство из них носят экономический характер, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете "Аргументы и факты"."Значительная часть возможностей способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия. Также Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта", — пояснил он.По мнению чиновника, Вильнюс сделал плохой выбор, прибегнув к эскалации, поскольку пострадают от нее прежде всего простые литовцы, чей уровень жизни, если смотреть по европейским меркам, "нищенский".Он также назвал решение о запрете транзита российских товаров хамским и возложил всю вину на Литву, которой, по его словам, придется столкнуться с негативными последствиями своих действий. Европейский союз прекратил пускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. При этом для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всех грузов, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всех поставок в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html

https://ria.ru/20220627/khakery-1798513241.html

https://ria.ru/20220623/blokada-1797449707.html

литва

россия

калининградская область

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маркус эдерер, мария захарова, литва, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, калининградская область, гитанас науседа