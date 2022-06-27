https://ria.ru/20220627/meditsina-1798448840.html

Сибирские хирурги первыми в России вылечили аритмию методом электропорации

Сибирские хирурги первыми в России вылечили аритмию методом электропорации - РИА Новости, 27.06.2022

Сибирские хирурги первыми в России вылечили аритмию методом электропорации

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) первыми в России выполнили операцию... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:50

2022-06-27T14:50

2022-06-27T14:55

медицина

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НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ (Новосибирск) первыми в России выполнили операцию по лечению аритмии специальными электрическими импульсами, говорится в сообщении учреждения."Метод лечения называется электропорация и ранее не применялся в сердечно-сосудистой хирургии. Он заключается в нанесении микросекундных высококонцентрированных электрических импульсов на сердечную ткань в зоне патологической аритмогенной активности, что приводит к повреждению целостности мембраны клеток и, как следствие, нарушению их функционирования", - говорится в сообщении.В медцентре пояснили: инженеры из томской компании "Биоток" смогли создать оригинальный источник энергии для нового метода устранения нарушений сердечного ритма, примеры использования которого в мире пока единичны, а также специальный катетер для работы врачей."При использовании метода электропорации клетки, провоцирующие патологическую электрическую активность, не погибают как в случае применения радиочастотных или холодовых методов аблации (методика направленного разрушения ткани), традиционно используемых в интервенционном лечении нарушений ритма сердца. Разрушается клеточная мембрана, и клетка перестает функционировать", - рассказал замгендиректора клиники по научной работе Александр Романов.Он отметил, что это делает процедуру более безопасной по сравнению с применяемыми в настоящее время и позволяет избежать ряд осложнений, в частности, нарушения целостности сердечной мышцы (перфорации). Воздействие занимает одну сотую секунды, за это время клетки в очаге аритмии "выключаются".Первым пациентом стал 55-летний мужчина с трепетанием предсердий. В дальнейшем специалисты Центра Мешалкина планируют расширять спектр применения технологии за счет разработки и создания новых типов отечественных катетеров для лечения всех видов нарушений ритма сердца.

https://ria.ru/20220618/zarplata-1796452051.html

https://ria.ru/20220606/meditsina-1793387502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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медицина