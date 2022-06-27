Рейтинг@Mail.ru
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции" - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/medal-1798515539.html
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции" - РИА Новости, 27.06.2022
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"
Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:55
2022-06-27T19:27
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375424_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_da5523014debd491992a591f2e2c9937.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак —памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции", — говорится в документе.Согласно приказу, медаль вручают военным и тем, кто проходит службу в Росгвардии и имеет спецзвания полиции, а также государственным служащим и работникам ведомства, принимавшим участие в специальной операции. Она также полагается отличившимся в оказании содействия во время спецоперации.На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784375424_286:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_ef61207727b94aceb02eb1b987c84375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, россия
17:55 27.06.2022 (обновлено: 19:27 27.06.2022)
 
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"

Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак —памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции", — говорится в документе.
© Официальный интернет-портал правовой информацииПамятная медаль Росгвардии "Участнику специальной военной операции"
Памятная медаль Росгвардии Участнику специальной военной операции
© Официальный интернет-портал правовой информации
Памятная медаль Росгвардии "Участнику специальной военной операции"
Согласно приказу, медаль вручают военным и тем, кто проходит службу в Росгвардии и имеет спецзвания полиции, а также государственным служащим и работникам ведомства, принимавшим участие в специальной операции.
Она также полагается отличившимся в оказании содействия во время спецоперации.
На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:40Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала