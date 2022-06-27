https://ria.ru/20220627/medal-1798515539.html

В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"

В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции" - РИА Новости, 27.06.2022

В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"

Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:55

2022-06-27T17:55

2022-06-27T19:27

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

россия

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак —памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции", — говорится в документе.Согласно приказу, медаль вручают военным и тем, кто проходит службу в Росгвардии и имеет спецзвания полиции, а также государственным служащим и работникам ведомства, принимавшим участие в специальной операции. Она также полагается отличившимся в оказании содействия во время спецоперации.На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, россия