https://ria.ru/20220627/medal-1798515539.html
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции" - РИА Новости, 27.06.2022
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"
Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:55
2022-06-27T17:55
2022-06-27T19:27
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
россия
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак —памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции", — говорится в документе.Согласно приказу, медаль вручают военным и тем, кто проходит службу в Росгвардии и имеет спецзвания полиции, а также государственным служащим и работникам ведомства, принимавшим участие в специальной операции. Она также полагается отличившимся в оказании содействия во время спецоперации.На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798407218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, россия
17:55 27.06.2022 (обновлено: 19:27 27.06.2022)
В России учредили медаль "Участнику специальной военной операции"
Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции"
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Росгвардия учредила памятную медаль "Участнику специальной военной операции". Приказ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак —памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации "Участнику специальной военной операции", — говорится в документе.
Согласно приказу, медаль вручают военным и тем, кто проходит службу в Росгвардии и имеет спецзвания полиции, а также государственным служащим и работникам ведомства, принимавшим участие в специальной операции.
Она также полагается отличившимся в оказании содействия во время спецоперации.
На лицевой стороне медали изображен военный с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.