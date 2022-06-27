https://ria.ru/20220627/mechet-1798394362.html

Соборную мечеть в Симферополе достроят в следующем году

Соборную мечеть в Симферополе достроят в следующем году - РИА Новости, 27.06.2022

Соборную мечеть в Симферополе достроят в следующем году

Возведение Соборной мечети в Симферополе выходит на финишную прямую, ее достроят и передадут на баланс Духовного управления мусульман (ДУМ) в следующем году,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:48

2022-06-27T12:48

2022-06-27T12:50

религия

эмирали аблаев

сергей аксенов (политик)

владимир путин

симферополь

религия

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Возведение Соборной мечети в Симферополе выходит на финишную прямую, ее достроят и передадут на баланс Духовного управления мусульман (ДУМ) в следующем году, заявил РИА Новости в воскресенье советник главы Крыма Эрвин Мусаев."Сегодня с уверенность можно сказать, что строительство Соборной мечети в Симферополе переходит в завершающую фазу. Мечеть достроят в будущем году и передадут ДУМ Крыма во главе с муфтием Эмирали Аблаевым. Это будет настоящий подарок мусульманам республики и страны, всем россиянам независимо от национальности и вероисповедания", - сообщил Мусаев во время празднования Дня крымско-татарского флага в Симферополе.Советник главы Крыма отметил, что строительство любого сооружения требует времени, особенно это касается Соборной мечети. На сроках строительства, по словам Мусаева, сказался период пандемии, когда власти были вынуждены корректировать планы по возведению мечети"В регионе постепенно создаётся комфортная среда для крымских мусульман. Наше государство и его институты поддерживают и укрепляют развитие крымско-татарского народа, сообщества в целом. Здесь работают школы с изучением крымско-татарского языка, проводится масса мероприятий религиозной и культурной тематики. Каждый из мусульман понимает, что без поддержки главы республики Сергея Аксенова и президента страны Владимира Путина подобные серьёзные и важные для крымских татар проекты, как строительство Соборной мечети, не могли бы быть реализованы", - отметил Мусаев.Советник главы Крыма сообщил, что сегодня готовность мечети достигает 80%, продолжаются работы по благоустройству территории.Он сказал, что мусульманское сообщество региона поддерживает курс президента Путина и региональных властей."Крымские татары занимают своё законное место в огромной семье народов Российской Федерации, свободно исповедуют мусульманскую религию, сохраняют и приумножают культурные традиции, чего и в помине не было в период, когда Крым был в составе Украины", - добавил Эрвин Мусаев.Строительство Соборной мечети в Симферополе началось несколько лет назад.

https://realty.ria.ru/20210517/mechet-1732646144.html

https://ria.ru/20151013/1301193844.html

https://ria.ru/20170113/1485625153.html

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эмирали аблаев, сергей аксенов (политик), владимир путин, симферополь, религия