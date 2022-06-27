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Житель Херсонской области рассказал о помощи российских военных - РИА Новости, 27.06.2022
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Житель Херсонской области рассказал о помощи российских военных
Житель Херсонской области рассказал о помощи российских военных - РИА Новости, 27.06.2022
Житель Херсонской области рассказал о помощи российских военных
Военная полиция России по заявлению жителя города Новая Каховка Херсонской области обнаружила угнанный японский внедорожник и вернула его владельцу. По словам... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:32
2022-06-27T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
херсонская область
вооруженные силы рф
донбасс
украина
запорожская область
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ХЕРСОН, 27 июн - РИА Новости. Военная полиция России по заявлению жителя города Новая Каховка Херсонской области обнаружила угнанный японский внедорожник и вернула его владельцу. По словам самих силовиков, на сегодняшний день удалось найти и вернуть владельцам около 60 украденных машин, в том числе премиального класса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей."Мы уехали на море 22 февраля, оставили ее на ж/д вокзале. Потом не могли выехать в Херсон. В середине апреля машина исчезла с автостоянки на вокзале. Был перевозчик из знакомых, который смотрел, на месте ли машина. Она стояла, стояла, потом позвонил и сказал, что она исчезла. Посоветовали обратиться в администрацию, мы официально сделали заявление. Написали о пропаже машины, и ее нашли", - рассказал РИА Новости владелец машины Юрий Барановский.По словам заявителя, искали машину около месяца. "Спасибо большое ребятам с военной полиции, потому что не надеялись уже", - признался он.Сотрудник военной полиции РФ рассказал РИА Новости, что на сегодняшний день военная комендатура ведет прием граждан. Обращения бывают разнообразные, в том числе об угоне автотранспортных средств."На сегодняшний день возвращено 57 или 58 автомобилей. Марки машин разнообразные, начиная от советских "ВАЗ-2114" и заканчивая премиальными автомобилями, такими как Land Cruiser Prada. Это уже вторая машина данной модели, которая возвращена. Возвращали такие автомобили, как Mercedes S223. Дорогие очень машины. Обнаружили данную машину на территории склада, установили, кто ее сюда загнал. Загнана она сюда была порядка полутора месяцев назад", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220620/kherson-1796661566.html
https://ria.ru/20220613/pomosch-1795046276.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, херсонская область , вооруженные силы рф, донбасс, украина, запорожская область
09:32 27.06.2022
 
Житель Херсонской области рассказал о помощи российских военных

Житель Новой Каховки рассказал, как российская военная полиция нашла его угнанную иномарку

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники российской военной полиции в Херсонской области
Сотрудники российской военной полиции в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники российской военной полиции в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 27 июн - РИА Новости. Военная полиция России по заявлению жителя города Новая Каховка Херсонской области обнаружила угнанный японский внедорожник и вернула его владельцу. По словам самих силовиков, на сегодняшний день удалось найти и вернуть владельцам около 60 украденных машин, в том числе премиального класса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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"Мы уехали на море 22 февраля, оставили ее на ж/д вокзале. Потом не могли выехать в Херсон. В середине апреля машина исчезла с автостоянки на вокзале. Был перевозчик из знакомых, который смотрел, на месте ли машина. Она стояла, стояла, потом позвонил и сказал, что она исчезла. Посоветовали обратиться в администрацию, мы официально сделали заявление. Написали о пропаже машины, и ее нашли", - рассказал РИА Новости владелец машины Юрий Барановский.
По словам заявителя, искали машину около месяца. "Спасибо большое ребятам с военной полиции, потому что не надеялись уже", - признался он.
Сотрудник военной полиции РФ рассказал РИА Новости, что на сегодняшний день военная комендатура ведет прием граждан. Обращения бывают разнообразные, в том числе об угоне автотранспортных средств.
"На сегодняшний день возвращено 57 или 58 автомобилей. Марки машин разнообразные, начиная от советских "ВАЗ-2114" и заканчивая премиальными автомобилями, такими как Land Cruiser Prada. Это уже вторая машина данной модели, которая возвращена. Возвращали такие автомобили, как Mercedes S223. Дорогие очень машины. Обнаружили данную машину на территории склада, установили, кто ее сюда загнал. Загнана она сюда была порядка полутора месяцев назад", - рассказал собеседник агентства.
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