https://ria.ru/20220627/mas-restling-1798300179.html

Россия завоевала 11 золотых медалей на чемпионате мира по мас-рестлингу

Россия завоевала 11 золотых медалей на чемпионате мира по мас-рестлингу - РИА Новости, 27.06.2022

Россия завоевала 11 золотых медалей на чемпионате мира по мас-рестлингу

Сборная России завоевала 11 золотых медалей по итогам чемпионата мира в Якутии, в котором приняли участие спортсмены свыше 40 стран, сообщает пресс-служба главы РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T07:43

2022-06-27T07:43

2022-06-27T10:41

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спорт

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ЯКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Сборная России завоевала 11 золотых медалей по итогам чемпионата мира в Якутии, в котором приняли участие спортсмены свыше 40 стран, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев на заседании конгресса Международной федерации мас-рестлинга в Якутске заявил о решении создать в Якутии Международный центр мас-рестлинга. Совместно с международной федерацией мас-рестлинга работа в этом направлении уже начата.Региональные власти в понедельник подвели итоги чемпионата мира, финальные состязания которого прошли 26 июня в местности Ус Хатын под Якутском во время национального праздника Ысыах.По итогам финальных состязаний за звание абсолютного чемпиона мира 2022 года среди мужчин победу одержал спортсмен из Вязьмы Виктор Колибабчук. Второе место у якутянина Евгения Попова. Третьими стали Эрчим Баппагай и Алекс Веро из Венгрии.Среди женщин победу одержала якутянка Татьяна Баишева из Амгинского улуса. Второе место у Елданы Болотбековой из Киргизии. На третью ступеньку пьедестала поднялись Кристина Кочесокова из Кабардино-Балкарии и Назия Малибашева из Киргизии.По итогам командного зачета первое место заняла Россия, на второе место по количеству медалей вышла команда Киргизии, тройку призеров замкнула команда Пакистана.Ранее сообщалось о том, что порядка 150 спортсменов из более чем 40 стран примут участие в единственном в России чемпионате мира по мас-рестлингу, который состоится в городе Якутске с 23 по 25 июня.Мас-рестлинг – вид единоборства из Якутии. Суть его заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук соперника.

https://rsport.ria.ru/20220609/minsport-1794426215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, спорт