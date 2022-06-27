https://ria.ru/20220627/makeevka-1798433580.html
Число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек
Число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек - РИА Новости, 27.06.2022
Число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек
Число погибших в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает в понедельник штаб... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:14
2022-06-27T14:14
2022-06-27T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
украина
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_0:323:2954:1985_1920x0_80_0_0_1a8184e59ce379121494eda0ce676598.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки число погибших возросло до двух человек, еще трое мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Макеевки со стороны украинских войск. По Червоногвардейскому району населенного пункта войска Украины выпустили две ракеты из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798409837.html
макеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797341999_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_62017cc0200ca70ff713cc62ebff533d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек
ДНР: число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек