https://ria.ru/20220627/makeevka-1798433580.html

Число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек

Число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек - РИА Новости, 27.06.2022

Число погибших мирных жителей при обстреле Макеевки выросло до двух человек

Число погибших в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает в понедельник штаб... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:14

2022-06-27T14:14

2022-06-27T14:14

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск возросло до двух, сообщает в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки число погибших возросло до двух человек, еще трое мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Макеевки со стороны украинских войск. По Червоногвардейскому району населенного пункта войска Украины выпустили две ракеты из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220627/spetsoperatsiya-1798409837.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, макеевка, украина, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр