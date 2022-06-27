https://ria.ru/20220627/makeevka-1798420444.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"

Украинские войска в 12.47 мск выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике две ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:54

2022-06-27T13:54

2022-06-27T14:06

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.47 мск выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике две ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины