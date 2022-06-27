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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"
Украинские войска в 12.47 мск выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике две ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:54
2022-06-27T13:54
2022-06-27T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
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днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.47 мск выпустили по Макеевке в Донецкой Народной Республике две ракеты из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
13:54 27.06.2022 (обновлено: 14:06 27.06.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке две ракеты из РСЗО "Град"