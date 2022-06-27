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Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows - РИА Новости, 27.06.2022
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Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows
Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows - РИА Новости, 27.06.2022
Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows
Нелицензионные операционные системы Windows, скачанные с "пиратских" сайтов, несут большие риски для пользователей, и хотя отечественная ОС Linux вряд ли сможет РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:27
2022-06-27T15:29
технологии
россия
microsoft corporation
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
linux
windows 10
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нелицензионные операционные системы Windows, скачанные с "пиратских" сайтов, несут большие риски для пользователей, и хотя отечественная ОС Linux вряд ли сможет заменить Windows, у нее все же есть преимущества перед "пираткой": она сертифицирована ФСТЭК и ФСБ, поделился мнением с РИА Новости ведущий инженер IT- компании CorpSoft24 Михаил Сергеев.Российские пользователи с 19 июня не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11, это связано с решением компании Microsoft о постепенном сворачивании бизнеса в РФ. В понедельник в СМИ появилось сообщение, что количество запросов по установке "пиратских" операционных систем Windows в Google выросло на 80-120%."Скачивать и устанавливать кастомные и пиратские сборки Windows очень опасно, они могут содержать различное зловредное программное обеспечение: отсылать различные данные третьим лицам, участвовать в DDos-атаках, рассылках спама", - напомнил эксперт.Он также отметил, что отечественные операционные системы на базе Linux вряд ли смогут заменить ушедший Windows. "Большинство игр выходит только для Windows или для консолей, поэтому запустить их на ОС на базе Linux невозможно", - сказал Сергеев.Однако у российских систем, по его словам, есть определенные преимущества. "Для определенных целей отечественные операционные системы на базе Linux полностью подходят, все зависит от задачи. Например, на них можно развернуть полноценный веб-сервер с базой данных, кроме того большое преимущество, что некоторые российские операционные системы сертифицированы ФСТЭК и ФСБ", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20220621/windows-1796820595.html
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технологии, россия, microsoft corporation, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), linux, windows 10
15:27 27.06.2022 (обновлено: 15:29 27.06.2022)
 
Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows

Ведущий инженер CorpSoft24 Сергеев: российская ОС Linux сертифицирована ФСТЭК и ФСБ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нелицензионные операционные системы Windows, скачанные с "пиратских" сайтов, несут большие риски для пользователей, и хотя отечественная ОС Linux вряд ли сможет заменить Windows, у нее все же есть преимущества перед "пираткой": она сертифицирована ФСТЭК и ФСБ, поделился мнением с РИА Новости ведущий инженер IT- компании CorpSoft24 Михаил Сергеев.
Российские пользователи с 19 июня не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11, это связано с решением компании Microsoft о постепенном сворачивании бизнеса в РФ. В понедельник в СМИ появилось сообщение, что количество запросов по установке "пиратских" операционных систем Windows в Google выросло на 80-120%.
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21 июня, 08:00Наука
Россия без Windows. Чем грозит отказ от популярной операционной системы
"Скачивать и устанавливать кастомные и пиратские сборки Windows очень опасно, они могут содержать различное зловредное программное обеспечение: отсылать различные данные третьим лицам, участвовать в DDos-атаках, рассылках спама", - напомнил эксперт.
Он также отметил, что отечественные операционные системы на базе Linux вряд ли смогут заменить ушедший Windows. "Большинство игр выходит только для Windows или для консолей, поэтому запустить их на ОС на базе Linux невозможно", - сказал Сергеев.
Однако у российских систем, по его словам, есть определенные преимущества. "Для определенных целей отечественные операционные системы на базе Linux полностью подходят, все зависит от задачи. Например, на них можно развернуть полноценный веб-сервер с базой данных, кроме того большое преимущество, что некоторые российские операционные системы сертифицированы ФСТЭК и ФСБ", - отметил эксперт.
Установить Windows - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Как установить Windows на компьютер или ноутбук: инструкция
 
ТехнологииРоссияMicrosoft CorporationФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)LinuxWindows 10
 
 
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