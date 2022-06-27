https://ria.ru/20220627/lunix-1798461657.html

Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows

Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows - РИА Новости, 27.06.2022

Эксперт назвал преимущества Linux перед пиратской Windows

Нелицензионные операционные системы Windows, скачанные с "пиратских" сайтов, несут большие риски для пользователей, и хотя отечественная ОС Linux вряд ли сможет РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:27

2022-06-27T15:27

2022-06-27T15:29

технологии

россия

microsoft corporation

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

linux

windows 10

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Нелицензионные операционные системы Windows, скачанные с "пиратских" сайтов, несут большие риски для пользователей, и хотя отечественная ОС Linux вряд ли сможет заменить Windows, у нее все же есть преимущества перед "пираткой": она сертифицирована ФСТЭК и ФСБ, поделился мнением с РИА Новости ведущий инженер IT- компании CorpSoft24 Михаил Сергеев.Российские пользователи с 19 июня не могут скачать новые операционные системы Windows 10 и Windows 11, это связано с решением компании Microsoft о постепенном сворачивании бизнеса в РФ. В понедельник в СМИ появилось сообщение, что количество запросов по установке "пиратских" операционных систем Windows в Google выросло на 80-120%."Скачивать и устанавливать кастомные и пиратские сборки Windows очень опасно, они могут содержать различное зловредное программное обеспечение: отсылать различные данные третьим лицам, участвовать в DDos-атаках, рассылках спама", - напомнил эксперт.Он также отметил, что отечественные операционные системы на базе Linux вряд ли смогут заменить ушедший Windows. "Большинство игр выходит только для Windows или для консолей, поэтому запустить их на ОС на базе Linux невозможно", - сказал Сергеев.Однако у российских систем, по его словам, есть определенные преимущества. "Для определенных целей отечественные операционные системы на базе Linux полностью подходят, все зависит от задачи. Например, на них можно развернуть полноценный веб-сервер с базой данных, кроме того большое преимущество, что некоторые российские операционные системы сертифицированы ФСТЭК и ФСБ", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20220621/windows-1796820595.html

https://ria.ru/20220612/windows-1794882293.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, microsoft corporation, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), linux, windows 10