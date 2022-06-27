17:25 27.06.2022 (обновлено: 21:21 27.06.2022)
Федун покинул пост вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию
Федун покинул пост вице-президента "Лукойла" в связи с достижением пенсионного возраста
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВице-президент Лукойла по стратегическому развитию Леонид Федун
Вице-президент Лукойла по стратегическому развитию Леонид Федун. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Совладелец "Лукойла" Леонид Федун покидает должность вице-президента по стратегическому развитию по причине достижения пенсионного возраста, сообщили в компании.
"С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами", — говорится в пресс-релизе.
При этом сам предприниматель отметил, что его уход не имеет отношения к футболу, он и дальше продолжит заниматься клубом "Спартак".
Федун — один из основателей "Лукойла", связан с компанией около 30 лет. Вице-президентом компании он стал в 1994 году.
Ранее "Лукойл" покинул основатель и глава компании — занимал должность с 1993 года — Вагит Алекперов. Он досрочно оставил пост президента и отказался от полномочий члена совета директоров, объяснив это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы корпорацию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии.
Ранее "Лукойл" покинул основатель и глава компании — занимал должность с 1993 года — Вагит Алекперов. Он досрочно оставил пост президента и отказался от полномочий члена совета директоров, объяснив это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы корпорацию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии.