https://ria.ru/20220627/lukoyl-1798507858.html

Федун покинул пост вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию

Федун покинул пост вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию - РИА Новости, 27.06.2022

Федун покинул пост вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию

Совладелец "Лукойла" Леонид Федун покидает должность вице-президента по стратегическому развитию по причине достижения пенсионного возраста, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:25

2022-06-27T17:25

2022-06-27T21:21

экономика

россия

лукойл

леонид федун

спартак

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Совладелец "Лукойла" Леонид Федун покидает должность вице-президента по стратегическому развитию по причине достижения пенсионного возраста, сообщили в компании.При этом сам предприниматель отметил, что его уход не имеет отношения к футболу, он и дальше продолжит заниматься клубом "Спартак".Федун — один из основателей "Лукойла", связан с компанией около 30 лет. Вице-президентом компании он стал в 1994 году.Ранее "Лукойл" покинул основатель и глава компании — занимал должность с 1993 года — Вагит Алекперов. Он досрочно оставил пост президента и отказался от полномочий члена совета директоров, объяснив это решение желанием дистанцироваться от "Лукойла", чтобы корпорацию не затрагивали санкции Великобритании и Австралии.

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экономика, россия, лукойл, леонид федун, спартак