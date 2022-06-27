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Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 43 человека и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:10
2022-06-27T10:10
2022-06-27T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 43 человека и четыре бронетранспортера.Днем ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 40 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава; четыре бронетранспортера, три единицы автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ принял правильное решение и сложил оружие, тем самым сохранив себе жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
10:10 27.06.2022 (обновлено: 10:15 27.06.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 43 человека и четыре БТР