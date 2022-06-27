https://ria.ru/20220627/lnr-1798321619.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных - РИА Новости, 27.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 43 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 43 человека и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:10

2022-06-27T10:10

2022-06-27T10:15

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ЛУГАНСК, 27 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в понедельник, что за минувшие сутки украинские войска потеряли 43 человека и четыре бронетранспортера.Днем ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 40 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава; четыре бронетранспортера, три единицы автомобильной техники. Один военнослужащий ВСУ принял правильное решение и сложил оружие, тем самым сохранив себе жизнь", - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, опубликованном в ее Telegram-канале.

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр