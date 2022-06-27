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Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2022
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Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ
Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2022
Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ
Ряд европейских стран выражают обеспокоенность тем, что ЕС оказывает на Литву давление, чтобы она позволила транзит ряда товаров в Калининград, передает... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:08
2022-06-27T19:08
литва
калининградская область
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
калининград
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд европейских стран выражают обеспокоенность тем, что ЕС оказывает на Литву давление, чтобы она позволила транзит ряда товаров в Калининград, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html
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литва, калининградская область, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, калининград
19:08 27.06.2022
 
Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ

Bloomberg: ряд стран ЕС беспокоятся, что союз давит на Литву из-за блокады Калининграда

© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд европейских стран выражают обеспокоенность тем, что ЕС оказывает на Литву давление, чтобы она позволила транзит ряда товаров в Калининград, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Некоторые европейские страны выражают обеспокоенность, что ЕС пытается оказать давление на Литву, чтобы она смягчила санкции блока и позволила транзит для ряда запрещенных товаров через свою территорию на российскую территорию Калининград", - пишет агентство.
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
Калининградский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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