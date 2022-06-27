https://ria.ru/20220627/litva-1798542322.html

Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ

Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.06.2022

Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ

Ряд европейских стран выражают обеспокоенность тем, что ЕС оказывает на Литву давление, чтобы она позволила транзит ряда товаров в Калининград, передает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:08

2022-06-27T19:08

2022-06-27T19:08

литва

калининградская область

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

в мире

калининград

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд европейских стран выражают обеспокоенность тем, что ЕС оказывает на Литву давление, чтобы она позволила транзит ряда товаров в Калининград, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.

https://ria.ru/20220627/kaliningrad-1798518494.html

литва

калининградская область

россия

калининград

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, калининградская область, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, калининград