Некоторые страны ЕС обеспокоены из-за давления союза на Литву, сообщили СМИ
Bloomberg: ряд стран ЕС беспокоятся, что союз давит на Литву из-за блокады Калининграда
© AP Photo / Francisco SecoСумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд европейских стран выражают обеспокоенность тем, что ЕС оказывает на Литву давление, чтобы она позволила транзит ряда товаров в Калининград, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Некоторые европейские страны выражают обеспокоенность, что ЕС пытается оказать давление на Литву, чтобы она смягчила санкции блока и позволила транзит для ряда запрещенных товаров через свою территорию на российскую территорию Калининград", - пишет агентство.
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.