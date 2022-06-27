https://ria.ru/20220627/litva-1798419973.html
В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур
В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур - РИА Новости, 27.06.2022
В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур
Ряд сайтов госструктур Литвы работает с перебоями, в частности, недоступны для пользователей сайты министерства иностранных дел, министерства внутренних дел,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:54
2022-06-27T13:54
2022-06-27T14:02
в мире
технологии
литва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766790_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_86ed604dafa9d321d7c31e4e19930ca1.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд сайтов госструктур Литвы работает с перебоями, в частности, недоступны для пользователей сайты министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства обороны и министерства юстиции, передает корреспондент РИА Новости. При попытке зайти на сайты ряда госструктур Литвы появляется надпись "страница заблокирована".Агентство ELTA также сообщило, что Государственная налоговая инспекция Литвы в понедельник остановила деятельность информационных систем и заявила, что сделала это "из-за фиксации необычайно большого потока подсоединений". Ранее национальный центра кибербезопасности Литвы сообщил о возросшем количестве DDoS-атак, затрудняющих предоставление услуг гражданам.Ранее российская хакерская группировка KILLNET в своем Telegram-канале анонсировала серию кибератак по сетевой инфраструктуре Литвы.
https://ria.ru/20220505/kiberpodrazdelenie-1786917819.html
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766790_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_011db074574905e4d01cf4b8c202b060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, литва, россия
13:54 27.06.2022 (обновлено: 14:02 27.06.2022)
В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур
Сайты МИД, МВД, Минобороны и Минюста Литвы недоступны на фоне угроз хакеров