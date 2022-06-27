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В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур - РИА Новости, 27.06.2022
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В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур
В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур - РИА Новости, 27.06.2022
В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур
Ряд сайтов госструктур Литвы работает с перебоями, в частности, недоступны для пользователей сайты министерства иностранных дел, министерства внутренних дел,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:54
2022-06-27T14:02
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд сайтов госструктур Литвы работает с перебоями, в частности, недоступны для пользователей сайты министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства обороны и министерства юстиции, передает корреспондент РИА Новости. При попытке зайти на сайты ряда госструктур Литвы появляется надпись "страница заблокирована".Агентство ELTA также сообщило, что Государственная налоговая инспекция Литвы в понедельник остановила деятельность информационных систем и заявила, что сделала это "из-за фиксации необычайно большого потока подсоединений". Ранее национальный центра кибербезопасности Литвы сообщил о возросшем количестве DDoS-атак, затрудняющих предоставление услуг гражданам.Ранее российская хакерская группировка KILLNET в своем Telegram-канале анонсировала серию кибератак по сетевой инфраструктуре Литвы.
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в мире, технологии, литва, россия
13:54 27.06.2022 (обновлено: 14:02 27.06.2022)
 
В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур

Сайты МИД, МВД, Минобороны и Минюста Литвы недоступны на фоне угроз хакеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Вильнюс
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд сайтов госструктур Литвы работает с перебоями, в частности, недоступны для пользователей сайты министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства обороны и министерства юстиции, передает корреспондент РИА Новости. При попытке зайти на сайты ряда госструктур Литвы появляется надпись "страница заблокирована".
Агентство ELTA также сообщило, что Государственная налоговая инспекция Литвы в понедельник остановила деятельность информационных систем и заявила, что сделала это "из-за фиксации необычайно большого потока подсоединений". Ранее национальный центра кибербезопасности Литвы сообщил о возросшем количестве DDoS-атак, затрудняющих предоставление услуг гражданам.
Ранее российская хакерская группировка KILLNET в своем Telegram-канале анонсировала серию кибератак по сетевой инфраструктуре Литвы.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 09:35
США направляли в Литву команду киберподразделения
 
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