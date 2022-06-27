https://ria.ru/20220627/litva-1798419973.html

В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур

В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур - РИА Новости, 27.06.2022

В Литве возникли сложности с доступом к сайтам госструктур

Ряд сайтов госструктур Литвы работает с перебоями, в частности, недоступны для пользователей сайты министерства иностранных дел, министерства внутренних дел,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:54

2022-06-27T13:54

2022-06-27T14:02

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ряд сайтов госструктур Литвы работает с перебоями, в частности, недоступны для пользователей сайты министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства обороны и министерства юстиции, передает корреспондент РИА Новости. При попытке зайти на сайты ряда госструктур Литвы появляется надпись "страница заблокирована".Агентство ELTA также сообщило, что Государственная налоговая инспекция Литвы в понедельник остановила деятельность информационных систем и заявила, что сделала это "из-за фиксации необычайно большого потока подсоединений". Ранее национальный центра кибербезопасности Литвы сообщил о возросшем количестве DDoS-атак, затрудняющих предоставление услуг гражданам.Ранее российская хакерская группировка KILLNET в своем Telegram-канале анонсировала серию кибератак по сетевой инфраструктуре Литвы.

https://ria.ru/20220505/kiberpodrazdelenie-1786917819.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, литва, россия