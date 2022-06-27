https://ria.ru/20220627/litva-1798412508.html

Amnesty International обвинила Литву в жестоком обращении с беженцами

Amnesty International обвинила Литву в жестоком обращении с беженцами - РИА Новости, 27.06.2022

Amnesty International обвинила Литву в жестоком обращении с беженцами

Правозащитная организация Amnesty International в отчете обвинила власти Литвы в жестоком обращении с беженцами из стран Ближнего Востока и Африки и расизме,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:39

2022-06-27T13:39

2022-06-27T13:39

беженцы

в мире

литва

польша

белоруссия

amnesty international

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International в отчете обвинила власти Литвы в жестоком обращении с беженцами из стран Ближнего Востока и Африки и расизме, поскольку беженцам с Украины предоставляли лучшие условия."Власти Литвы произвольно удерживали тысячи людей в военизированных центрах, где они были подвергнуты бесчеловечным условиям, пыткам и другим видам жестокого обращения. В новом отчете организация документирует, как беженцы и мигранты месяцами подряд содержатся в нищенских, похожих на тюрьмы центрах в Литве, где им отказывают в доступе к справедливым процедурам предоставления убежища и подвергают другим серьезным нарушениям прав человека в надежде, что они "добровольно" вернутся в страны, из которых бежали", - говорится в заявлении на сайте организации.Сообщается, что Amnesty International опросила десятки незаконно задержанных беженцев из таких стран, как Камерун, Демократическая Республика Конго, Ирак, Нигерия, Сирия и Шри-Ланка. "Многие люди сообщали о том, что их избивали, оскорбляли и подвергали запугиванию и притеснениям на расовой почве со стороны охранников в строго охраняемых центрах содержания под стражей, где отсутствует доступ к санитарным удобствам и медицинской помощи", - сообщила организация.При этом отмечается, что беженцам с Украины в Литве оказывался гораздо лучший прием. "К каждому человеку, ищущему защиты, следует относиться одинаково и с уважением... Хотя Литва по праву оказала теплый прием десяткам тысяч людей, бегущих из Украины, опыт задержанных, с которыми мы говорили, не мог бы различаться больше. Это вызывает серьезную обеспокоенность институциональным расизмом, присущим миграционной системе Литвы", - приводятся слова Нила Муйжниекса, директора регионального европейского бюро Amnesty International.Он призвал немедленно освободить всех находящихся в этих центрах содержания под стражей беженцев и предоставить им доступ к справедливым процедурам предоставления убежища."Поскольку Литва пыталась "легализовать" выдворения, автоматическое задержание и отказ в убежище через свое внутреннее законодательство, реакция Европейской комиссии варьировалась от прямой похвалы до молчаливого одобрения. Руководство Еврокомиссии сообщило членам Европарламента, что выдворения явно незаконны, но предположило, что нет веских доказательств того, что они имели место", - сообщила организация, подчеркнув, что в отчете содержатся доказательства существования подобных случаев.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20220627/bezhentsy-1798292029.html

https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798034127.html

https://ria.ru/20220623/evropol-1797695118.html

литва

польша

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беженцы, в мире, литва, польша, белоруссия, amnesty international