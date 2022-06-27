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Российские войска все ближе подходят к Лисичанску - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/lisichansk-1798328896.html
Российские войска все ближе подходят к Лисичанску
Российские войска все ближе подходят к Лисичанску - РИА Новости, 27.06.2022
Российские войска все ближе подходят к Лисичанску
Группировка российских войск "О" все ближе подходит к Лисичанску - единственному городу в ЛНР, который находится под контролем украинских войск, - и отрезает... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:32
2022-06-27T12:20
специальная военная операция на украине
безопасность
лисичанск
россия
мариуполь
вооруженные силы рф
украина
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ПОСЕЛОК ВОЛЧЕЯРОВКА (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "О" все ближе подходит к Лисичанску - единственному городу в ЛНР, который находится под контролем украинских войск, - и отрезает противнику пути к отступлению, передает корреспондент РИА Новости.Основной точкой сбора для эвакуации украинских подразделений из намечающегося "котла" был поселок Волчеяровка Попаснянского района, которое заняли Вооруженные силы России."(Украинские войска) цеплялись (за этот поселок), потому что это пути отхода из Лисичанска. Они говорили, что хотели превратить Лисичанск во второй Мариуполь, но сейчас понимают всю безысходность ситуации", - рассказал РИА Новости российский офицер. Еще несколько дней назад, добавил он, из Лисичанска можно было уйти по четырем дорогам, а теперь остались только две.При этом отходящие украинские части продолжают обстреливать из артиллерии соседние поселки, убивая местных жителей и разрушая их дома. "Был первый удар, потом второй, и теперь это все горит" - говорит житель Волчеяровки, указывая на горящий дом соседей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798324955.html
лисичанск
россия
мариуполь
украина
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"Зашли, зачистили, закрепили": группировка российских войск "О" на подходах к Лисичанску
"Зашли, зачистили, закрепили": группировка российских войск "О" на подходах к Лисичанску
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безопасность, лисичанск, россия, мариуполь, вооруженные силы рф, украина
10:32 27.06.2022 (обновлено: 12:20 27.06.2022)
 
Российские войска все ближе подходят к Лисичанску

Российские войска все ближе подходят к Лисичанску, отрезая противнику пути к отступлению

Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК ВОЛЧЕЯРОВКА (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "О" все ближе подходит к Лисичанску - единственному городу в ЛНР, который находится под контролем украинских войск, - и отрезает противнику пути к отступлению, передает корреспондент РИА Новости.
Основной точкой сбора для эвакуации украинских подразделений из намечающегося "котла" был поселок Волчеяровка Попаснянского района, которое заняли Вооруженные силы России.
"(Украинские войска) цеплялись (за этот поселок), потому что это пути отхода из Лисичанска. Они говорили, что хотели превратить Лисичанск во второй Мариуполь, но сейчас понимают всю безысходность ситуации", - рассказал РИА Новости российский офицер. Еще несколько дней назад, добавил он, из Лисичанска можно было уйти по четырем дорогам, а теперь остались только две.
При этом отходящие украинские части продолжают обстреливать из артиллерии соседние поселки, убивая местных жителей и разрушая их дома. "Был первый удар, потом второй, и теперь это все горит" - говорит житель Волчеяровки, указывая на горящий дом соседей.
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
10:22Специальная военная операция на Украине
В ЛНР рассказали о тяжелых потерях украинских войск в районе Лисичанска
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛисичанскРоссияМариупольВооруженные силы РФУкраина
 
 
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