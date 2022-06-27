https://ria.ru/20220627/lisichansk-1798328896.html

Российские войска все ближе подходят к Лисичанску

Российские войска все ближе подходят к Лисичанску - РИА Новости, 27.06.2022

Российские войска все ближе подходят к Лисичанску

Группировка российских войск "О" все ближе подходит к Лисичанску - единственному городу в ЛНР, который находится под контролем украинских войск, - и отрезает... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:32

2022-06-27T10:32

2022-06-27T12:20

специальная военная операция на украине

безопасность

лисичанск

россия

мариуполь

вооруженные силы рф

украина

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ПОСЕЛОК ВОЛЧЕЯРОВКА (ЛНР), 27 июн - РИА Новости. Группировка российских войск "О" все ближе подходит к Лисичанску - единственному городу в ЛНР, который находится под контролем украинских войск, - и отрезает противнику пути к отступлению, передает корреспондент РИА Новости.Основной точкой сбора для эвакуации украинских подразделений из намечающегося "котла" был поселок Волчеяровка Попаснянского района, которое заняли Вооруженные силы России."(Украинские войска) цеплялись (за этот поселок), потому что это пути отхода из Лисичанска. Они говорили, что хотели превратить Лисичанск во второй Мариуполь, но сейчас понимают всю безысходность ситуации", - рассказал РИА Новости российский офицер. Еще несколько дней назад, добавил он, из Лисичанска можно было уйти по четырем дорогам, а теперь остались только две.При этом отходящие украинские части продолжают обстреливать из артиллерии соседние поселки, убивая местных жителей и разрушая их дома. "Был первый удар, потом второй, и теперь это все горит" - говорит житель Волчеяровки, указывая на горящий дом соседей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798324955.html

лисичанск

россия

мариуполь

украина

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"Зашли, зачистили, закрепили": группировка российских войск "О" на подходах к Лисичанску "Зашли, зачистили, закрепили": группировка российских войск "О" на подходах к Лисичанску 2022-06-27T10:32 true PT4M11S

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Ольга Фомченкова

безопасность, лисичанск, россия, мариуполь, вооруженные силы рф, украина