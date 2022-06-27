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В МЭР хотят провести эксперимент по удаленной продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 27.06.2022
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В МЭР хотят провести эксперимент по удаленной продаже рецептурных лекарств
В МЭР хотят провести эксперимент по удаленной продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 27.06.2022
В МЭР хотят провести эксперимент по удаленной продаже рецептурных лекарств
Минэкономразвития РФ предлагает провести эксперимент по розничной торговле рецептурными лекарственными препаратами дистанционно, соответствующий проект закона... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T22:22
2022-06-27T22:25
белгородская область
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает провести эксперимент по розничной торговле рецептурными лекарственными препаратами дистанционно, соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Эксперимент предлагается провести территории Белгородской области, Московской области и в городе федерального значения Москве с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.Как указано в записке, в настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на продажу дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту.В пояснительной записке к документу говорится, что эксперимент обеспечит дополнительную поддержку добросовестных субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами, позволив им расширить клиентскую базу и выйти на новый рынок дистанционной торговли.Отмечается, что это позволит повысить как физическую, так и экономическую (за счет усиления конкуренции) доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц в условиях пандемии.
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белгородская область
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белгородская область, московская область (подмосковье), москва
22:22 27.06.2022 (обновлено: 22:25 27.06.2022)
 
В МЭР хотят провести эксперимент по удаленной продаже рецептурных лекарств

В МЭР предложили провести эксперимент по торговле рецептурными препаратами дистанционно

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает провести эксперимент по розничной торговле рецептурными лекарственными препаратами дистанционно, соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект федерального закона … разработан в целях проведения эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом (далее – эксперимент) в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 26 апреля 2022 года", - говорится в пояснительной записке к документу.
Эксперимент предлагается провести территории Белгородской области, Московской области и в городе федерального значения Москве с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
Как указано в записке, в настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на продажу дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту.
В пояснительной записке к документу говорится, что эксперимент обеспечит дополнительную поддержку добросовестных субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами, позволив им расширить клиентскую базу и выйти на новый рынок дистанционной торговли.
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Отмечается, что это позволит повысить как физическую, так и экономическую (за счет усиления конкуренции) доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц в условиях пандемии.
 
Белгородская областьМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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