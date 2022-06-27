https://ria.ru/20220627/kurs-1798543628.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже опустился до 53,38 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже опустился до 53,38 рубля - РИА Новости, 27.06.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже опустился до 53,38 рубля

Рубль по итогам понедельника символически вырос к доллару на 1 копейку, европейская валюта подорожала, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:18

2022-06-27T19:18

2022-06-27T19:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рубль по итогам понедельника символически вырос к доллару на 1 копейку, европейская валюта подорожала, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1 копейку и опустился до 53,38 рубля, евро подрос на 22 копейки, до 56,3 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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