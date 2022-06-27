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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже опустился до 53,38 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже опустился до 53,38 рубля - РИА Новости, 27.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже опустился до 53,38 рубля
Рубль по итогам понедельника символически вырос к доллару на 1 копейку, европейская валюта подорожала, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:18
2022-06-27T19:18
2022-06-27T19:18
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рубль по итогам понедельника символически вырос к доллару на 1 копейку, европейская валюта подорожала, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 1 копейку и опустился до 53,38 рубля, евро подрос на 22 копейки, до 56,3 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже опустился до 53,38 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже опустился до 53,38 рубля, евро вырос до 56,3