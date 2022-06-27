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Курс доллара вырос до 53,95 рубля - РИА Новости, 27.06.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220627/kurs-1798326552.html
Курс доллара вырос до 53,95 рубля
Курс доллара вырос до 53,95 рубля - РИА Новости, 27.06.2022
Курс доллара вырос до 53,95 рубля
Рубль в начале торгов понедельника значительно снижается к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 54 рублей, евро - около 56,7 рубля, следует из динамики РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:28
2022-06-27T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника значительно снижается к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 54 рублей, евро - около 56,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 55 копеек, достигая 53,95 рубля, евро - на 61 копейку, до 56,68 рубля.
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экономика, курс рубля, курс доллара
10:28 27.06.2022
 
Курс доллара вырос до 53,95 рубля

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже вырос до 53,95 рубля, евро — до 56,68 рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника значительно снижается к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 54 рублей, евро - около 56,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 55 копеек, достигая 53,95 рубля, евро - на 61 копейку, до 56,68 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс рубляКурс доллара
 
 
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