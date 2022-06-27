https://ria.ru/20220627/kurs-1798326552.html

Курс доллара вырос до 53,95 рубля

Курс доллара вырос до 53,95 рубля - РИА Новости, 27.06.2022

Курс доллара вырос до 53,95 рубля

Рубль в начале торгов понедельника значительно снижается к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 54 рублей, евро - около 56,7 рубля, следует из динамики РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:28

2022-06-27T10:28

2022-06-27T10:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника значительно снижается к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 54 рублей, евро - около 56,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 55 копеек, достигая 53,95 рубля, евро - на 61 копейку, до 56,68 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара