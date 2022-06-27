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Курс доллара вырос до 53,95 рубля
Курс доллара вырос до 53,95 рубля - РИА Новости, 27.06.2022
Курс доллара вырос до 53,95 рубля
Рубль в начале торгов понедельника значительно снижается к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 54 рублей, евро - около 56,7 рубля, следует из динамики РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:28
2022-06-27T10:28
2022-06-27T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника значительно снижается к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 54 рублей, евро - около 56,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растет на 55 копеек, достигая 53,95 рубля, евро - на 61 копейку, до 56,68 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара
Курс доллара вырос до 53,95 рубля
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже вырос до 53,95 рубля, евро — до 56,68 рубля