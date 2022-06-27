https://ria.ru/20220627/kulikovo_pole-1797895699.html
Удар по незаконным "археологам". Ученые указали на одну из бед России
Удар по незаконным "археологам". Ученые указали на одну из бед России - РИА Новости, 27.06.2022
Удар по незаконным "археологам". Ученые указали на одну из бед России
Проблему уничтожения археологического наследия и ряд мер, необходимых для его сохранения, обсудили ученые в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T09:00
2022-06-27T09:00
2022-06-27T09:11
что не найдешь в учебнике
российская академия наук
социальный навигатор
куликово поле (заповедник)
наука
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Проблему уничтожения археологического наследия и ряд мер, необходимых для его сохранения, обсудили ученые в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге новых открытий". Событие состоялось на базе мультимедийного пресс-центра МИА Россия Сегодня.Незаконные любительские раскопки, по словам ученых, разрушают общенародное достояние, бьют по научным исследованиям, обедняют музеи. Эксперты отметили, что проблема разграбления археологического наследия коснулась и Судбищ.По словам ученых, в последние годы правоохранительные органы показывают существенную эффективность в борьбе с "черными копателями", однако главный источник их дохода – рынок археологических артефактов в Интернете – продолжает существовать."Поймать всех любителей металлопоиска в полях едва ли реально, а вот пресечь торговлю в интернете было бы очень полезно. Этот шаг резко бы снизил объемы грабительства. Хотелось бы, чтобы Министерство культуры этим озаботилось, использовав свое право законодательной инициативы", – подчеркнул директор Института археологии РАН Николай Макаров.Полноценное исследование предметов древности, уже извлеченных из земли любителями, невозможно – чаще всего их нельзя корректно датировать, а хрупкие или "малоценные" находки могут быть разрушены или выброшены. При открытии масштабных памятников, вызывающих ажиотаж "коллекционеров", это особенно актуально."Верить в то, что все вещи, которые появятся на рынке с логотипом "Судбищенское сражение", имеют к нему отношение – не совсем правильно. И если эти вещи будут нам передаваться, уверенности в том, что это именно вещи с места сражения, у нас, естественно, тоже не будет", – объяснил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.Также научное сообщество, по словам участников дискуссии, обеспокоено тем, что проведение строительных или ландшафтных работы без предварительной археологической разведки может быть закреплено законодательно – это может привести к утрате уникальных памятников и потере исторических данных.Ученые надеются, что представители бизнеса ответственно подойдут к этой проблеме. Технологические методы археологии не стоят на месте, поэтому разведка, раскопки или консервация обнаруженного памятника сегодня вовсе не помеха и не "приговор" для бизнес-проекта."Для инвесторов такая находка – не обременение, а дополнительные возможности для бизнеса. Именно так это устроено во всем мире. Если на вашем участке выявлен объект культурного наследия, можно рассказать о нем красивую историю, сделать потрясающую инсталляцию. Это будет играть в плюс для бизнеса", – отметила директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева.
https://ria.ru/20220624/sudbische-1797726871.html
https://sn.ria.ru/20220623/sudbischenskaya_bitva-1797578961.html
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что не найдешь в учебнике, российская академия наук, социальный навигатор, куликово поле (заповедник)
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Проблему уничтожения археологического наследия и ряд мер, необходимых для его сохранения, обсудили ученые в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге новых открытий". Событие состоялось на базе мультимедийного пресс-центра МИА Россия Сегодня.
Незаконные любительские раскопки, по словам ученых, разрушают общенародное достояние, бьют по научным исследованиям, обедняют музеи. Эксперты отметили, что проблема разграбления археологического наследия коснулась и Судбищ.
"Судбищи – это национальная святыня, если хотите. Очень важно, чтобы такие памятники сохранялись. Благодаря министерству культуры и региональным властям теперь есть правовые основания для его защиты – уже никто не сможет сказать, мол, "я здесь просто гулял", – заявил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
По словам ученых, в последние годы правоохранительные органы показывают существенную эффективность в борьбе с "черными копателями", однако главный источник их дохода – рынок археологических артефактов в Интернете – продолжает существовать.
"Поймать всех любителей металлопоиска в полях едва ли реально, а вот пресечь торговлю в интернете было бы очень полезно. Этот шаг резко бы снизил объемы грабительства. Хотелось бы, чтобы Министерство культуры этим озаботилось, использовав свое право законодательной инициативы", – подчеркнул директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Полноценное исследование предметов древности, уже извлеченных из земли любителями, невозможно – чаще всего их нельзя корректно датировать, а хрупкие или "малоценные" находки могут быть разрушены или выброшены. При открытии масштабных памятников, вызывающих ажиотаж "коллекционеров", это особенно актуально.
"Верить в то, что все вещи, которые появятся на рынке с логотипом "Судбищенское сражение", имеют к нему отношение – не совсем правильно. И если эти вещи будут нам передаваться, уверенности в том, что это именно вещи с места сражения, у нас, естественно, тоже не будет", – объяснил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.
Также научное сообщество, по словам участников дискуссии, обеспокоено тем, что проведение строительных или ландшафтных работы без предварительной археологической разведки может быть закреплено законодательно – это может привести к утрате уникальных памятников и потере исторических данных.
Ученые надеются, что представители бизнеса ответственно подойдут к этой проблеме. Технологические методы археологии не стоят на месте, поэтому разведка, раскопки или консервация обнаруженного памятника сегодня вовсе не помеха и не "приговор" для бизнес-проекта.
"Для инвесторов такая находка – не обременение, а дополнительные возможности для бизнеса. Именно так это устроено во всем мире. Если на вашем участке выявлен объект культурного наследия, можно рассказать о нем красивую историю, сделать потрясающую инсталляцию. Это будет играть в плюс для бизнеса", – отметила директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева.