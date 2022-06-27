https://ria.ru/20220627/kulikovo_pole-1797895699.html

Удар по незаконным "археологам". Ученые указали на одну из бед России

Удар по незаконным "археологам". Ученые указали на одну из бед России - РИА Новости, 27.06.2022

Удар по незаконным "археологам". Ученые указали на одну из бед России

Проблему уничтожения археологического наследия и ряд мер, необходимых для его сохранения, обсудили ученые в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:00

2022-06-27T09:00

2022-06-27T09:11

что не найдешь в учебнике

российская академия наук

социальный навигатор

куликово поле (заповедник)

наука

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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Проблему уничтожения археологического наследия и ряд мер, необходимых для его сохранения, обсудили ученые в ходе конференции "Судбищенская битва: ученые на пороге новых открытий". Событие состоялось на базе мультимедийного пресс-центра МИА Россия Сегодня.Незаконные любительские раскопки, по словам ученых, разрушают общенародное достояние, бьют по научным исследованиям, обедняют музеи. Эксперты отметили, что проблема разграбления археологического наследия коснулась и Судбищ.По словам ученых, в последние годы правоохранительные органы показывают существенную эффективность в борьбе с "черными копателями", однако главный источник их дохода – рынок археологических артефактов в Интернете – продолжает существовать."Поймать всех любителей металлопоиска в полях едва ли реально, а вот пресечь торговлю в интернете было бы очень полезно. Этот шаг резко бы снизил объемы грабительства. Хотелось бы, чтобы Министерство культуры этим озаботилось, использовав свое право законодательной инициативы", – подчеркнул директор Института археологии РАН Николай Макаров.Полноценное исследование предметов древности, уже извлеченных из земли любителями, невозможно – чаще всего их нельзя корректно датировать, а хрупкие или "малоценные" находки могут быть разрушены или выброшены. При открытии масштабных памятников, вызывающих ажиотаж "коллекционеров", это особенно актуально."Верить в то, что все вещи, которые появятся на рынке с логотипом "Судбищенское сражение", имеют к нему отношение – не совсем правильно. И если эти вещи будут нам передаваться, уверенности в том, что это именно вещи с места сражения, у нас, естественно, тоже не будет", – объяснил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш.Также научное сообщество, по словам участников дискуссии, обеспокоено тем, что проведение строительных или ландшафтных работы без предварительной археологической разведки может быть закреплено законодательно – это может привести к утрате уникальных памятников и потере исторических данных.Ученые надеются, что представители бизнеса ответственно подойдут к этой проблеме. Технологические методы археологии не стоят на месте, поэтому разведка, раскопки или консервация обнаруженного памятника сегодня вовсе не помеха и не "приговор" для бизнес-проекта."Для инвесторов такая находка – не обременение, а дополнительные возможности для бизнеса. Именно так это устроено во всем мире. Если на вашем участке выявлен объект культурного наследия, можно рассказать о нем красивую историю, сделать потрясающую инсталляцию. Это будет играть в плюс для бизнеса", – отметила директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина Бондарева.

https://ria.ru/20220624/sudbische-1797726871.html

https://sn.ria.ru/20220623/sudbischenskaya_bitva-1797578961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

что не найдешь в учебнике, российская академия наук, социальный навигатор, куликово поле (заповедник)