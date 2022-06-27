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На Кубани в 2022 году восстановили права обманутых дольщиков 53 домов - РИА Новости, 27.06.2022
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На Кубани в 2022 году восстановили права обманутых дольщиков 53 домов
На Кубани в 2022 году восстановили права обманутых дольщиков 53 домов - РИА Новости, 27.06.2022
На Кубани в 2022 году восстановили права обманутых дольщиков 53 домов
В Краснодарском крае с начала текущего года восстановили права обманутых дольщиков 53 домов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:43
2022-06-27T23:43
общество
жилье
вениамин кондратьев
андрей маслов
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае с начала текущего года восстановили права обманутых дольщиков 53 домов, сообщает администрация региона.Уточняется, что вопросы завершения долгостроев глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с руководителем СУ СК РФ в регионе Андреем Масловым, первым зампрокурора края Павлом Гвоздевым, вице-губернатором Евгением Наумовым, руководителями профильных ведомств и муниципалитетов. На совещание также пригласили обманутых дольщиков."С начала 2022 года в Краснодарском крае восстановили права обманутых дольщиков 53 домов. Благодарю прокуратуру региона и правоохранительные органы за совместную работу. Но на сегодняшний день в "дорожной карте" остаются еще 150 проблемных объектов", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он добавил, что важно "не снижать набранные темпы, и использовать все доступные инструменты".Губернатор также отметил, что на решение проблемы дольщиков на 2022 и 2023 годы из бюджета региона предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.В ведомстве напомнили, что в мае текущего года был создан механизм выплаты компенсаций дольщикам, которые не могут претендовать на помощь федерального Фонда.
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общество, жилье, вениамин кондратьев, андрей маслов, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
23:43 27.06.2022
 
На Кубани в 2022 году восстановили права обманутых дольщиков 53 домов

На Кубани в 2022 году восстановили права обманутых дольщиков 53 домов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовая скоростная трасса Джубга-Сочи
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Новая скоростная трасса Джубга-Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. В Краснодарском крае с начала текущего года восстановили права обманутых дольщиков 53 домов, сообщает администрация региона.
Уточняется, что вопросы завершения долгостроев глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с руководителем СУ СК РФ в регионе Андреем Масловым, первым зампрокурора края Павлом Гвоздевым, вице-губернатором Евгением Наумовым, руководителями профильных ведомств и муниципалитетов. На совещание также пригласили обманутых дольщиков.
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"С начала 2022 года в Краснодарском крае восстановили права обманутых дольщиков 53 домов. Благодарю прокуратуру региона и правоохранительные органы за совместную работу. Но на сегодняшний день в "дорожной карте" остаются еще 150 проблемных объектов", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Он добавил, что важно "не снижать набранные темпы, и использовать все доступные инструменты".
Губернатор также отметил, что на решение проблемы дольщиков на 2022 и 2023 годы из бюджета региона предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.
В ведомстве напомнили, что в мае текущего года был создан механизм выплаты компенсаций дольщикам, которые не могут претендовать на помощь федерального Фонда.
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ОбществоЖильеВениамин КондратьевАндрей МасловКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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