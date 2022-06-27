23:34 27.06.2022 (обновлено: 23:35 27.06.2022)
Жители фотографируют главную реку Крыма, разлившуюся впервые за многие годы
Симферопольцы фотографируются у главной реки Крыма, разлившейся впервые за многие годы
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир
Симферопольское водохранилище, которое питается водами реки Салгир. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Главная и самая длинная река Крыма Салгир впервые за многие годы превратилась в ревущий поток из-за сброса излишков воды из Симферопольского водохранилища, горожане вечером в понедельник идут к реке, чтобы сфотографировать ее и сделать селфи на память.
Глава Крыма Сергей Аксенов днем в понедельник сообщил в своем Telegram-канале, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление. Сброс воды необходим из-за опасности переполнения водохранилища - второго по запасам воды в Крыму (36 миллионов кубометров).
Горожане вечером в понедельник массово вышли к реке Салгир и Симферопольскому водохранилищу, чтобы сделать фотографии ревущей реки, которая вышла из русла. Вода течет по тротуарам и набережным, затопив скамейки, ограду, мосты и местами даже фонари. По громкой связи и с помощью передвижной станции МЧС предупреждает жителей об опасности нахождения рядом с рекой и просит следить за детьми.
"Сегодня пришел сам и привел сына, чтобы показать, какая она иногда бывает. Я помню, что такое было в моем детстве - так же затапливало Гагаринский парк и набережные", - сказал РИА Новости симферополец Дмитрий, фотографирующий реку Салгир.
В библиотеке Музея Тавриды (Симферополь) корреспонденту РИА Новости показали фотоальбом времен СССР, где есть фотографии реки в районе Гагаринского парка в Симферополе, полностью вышедшей из берегов и затопившей низинные территории. Это произошло в марте 1989 года также из-за большого объема сбрасываемой из водохранилища воды. Причиной стали сильные паводки, грозившие переполнить водоем.
Коммунальные службы и МЧС выстроили в нескольких районах города вдоль реки дамбы из мешков с песком, чтобы преградить путь воде к многоэтажным домам. Некоторые низинные территории, в основном частные подворья, подтоплены - там производится откачка воды помпами. Сотрудники МЧС дежурят у автомобильных мостов и пытаются заставить горожан уйти с мостовых переходов из-за возможной угрозы их обрушения. Подтопления произошли ниже по течению реки в районах Симферополя и селах Симферопольского района. Власти пообещали пострадавшим компенсации.