https://ria.ru/20220627/krym-1798585449.html

Жители фотографируют главную реку Крыма, разлившуюся впервые за многие годы

Жители фотографируют главную реку Крыма, разлившуюся впервые за многие годы - РИА Новости, 27.06.2022

Жители фотографируют главную реку Крыма, разлившуюся впервые за многие годы

Главная и самая длинная река Крыма Салгир впервые за многие годы превратилась в ревущий поток из-за сброса излишков воды из Симферопольского водохранилища,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:34

2022-06-27T23:34

2022-06-27T23:35

жкх

сергей аксенов (политик)

симферополь

ссср

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Главная и самая длинная река Крыма Салгир впервые за многие годы превратилась в ревущий поток из-за сброса излишков воды из Симферопольского водохранилища, горожане вечером в понедельник идут к реке, чтобы сфотографировать ее и сделать селфи на память.Глава Крыма Сергей Аксенов днем в понедельник сообщил в своем Telegram-канале, что из-за увеличения объемов сброса воды из Симферопольского водохранилища ряду районов Симферополя угрожает подтопление. Сброс воды необходим из-за опасности переполнения водохранилища - второго по запасам воды в Крыму (36 миллионов кубометров).Горожане вечером в понедельник массово вышли к реке Салгир и Симферопольскому водохранилищу, чтобы сделать фотографии ревущей реки, которая вышла из русла. Вода течет по тротуарам и набережным, затопив скамейки, ограду, мосты и местами даже фонари. По громкой связи и с помощью передвижной станции МЧС предупреждает жителей об опасности нахождения рядом с рекой и просит следить за детьми."Сегодня пришел сам и привел сына, чтобы показать, какая она иногда бывает. Я помню, что такое было в моем детстве - так же затапливало Гагаринский парк и набережные", - сказал РИА Новости симферополец Дмитрий, фотографирующий реку Салгир.В библиотеке Музея Тавриды (Симферополь) корреспонденту РИА Новости показали фотоальбом времен СССР, где есть фотографии реки в районе Гагаринского парка в Симферополе, полностью вышедшей из берегов и затопившей низинные территории. Это произошло в марте 1989 года также из-за большого объема сбрасываемой из водохранилища воды. Причиной стали сильные паводки, грозившие переполнить водоем.Коммунальные службы и МЧС выстроили в нескольких районах города вдоль реки дамбы из мешков с песком, чтобы преградить путь воде к многоэтажным домам. Некоторые низинные территории, в основном частные подворья, подтоплены - там производится откачка воды помпами. Сотрудники МЧС дежурят у автомобильных мостов и пытаются заставить горожан уйти с мостовых переходов из-за возможной угрозы их обрушения. Подтопления произошли ниже по течению реки в районах Симферополя и селах Симферопольского района. Власти пообещали пострадавшим компенсации.

https://ria.ru/20220627/krym-1798523265.html

https://ria.ru/20220627/krym-1798453346.html

симферополь

ссср

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жкх, сергей аксенов (политик), симферополь, ссср, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)