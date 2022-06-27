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Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на южном берегу Крыма
Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на южном берегу Крыма - РИА Новости, 27.06.2022
Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на южном берегу Крыма
Роспотребнадзор не советует купаться на южном берегу Крыма, качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков, сообщается в РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:20
2022-06-27T18:20
2022-06-27T18:20
алушта
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не советует купаться на южном берегу Крыма, качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков, сообщается в Telegram-канале ведомства."Купаться на южном берегу Крыма не советуем. Нестандартные пробы получены у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах. Качество морской воды может не отвечать нормативным показателям из-за обильных осадков", - говорится в сообщении.При этом, несмотря на временный запрет купания в море, загорать на пляжах можно, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220627/simferopol-1798492473.html
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алушта, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на южном берегу Крыма
Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на южном берегу Крыма из-за качества воды