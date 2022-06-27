https://ria.ru/20220627/krym-1798453346.html

Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма

Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма - РИА Новости, 27.06.2022

Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма

Погодные условия не отражаются на работе санаторно-курортного комплекса Крыма, однако гостей просят отложить экскурсии в горно-лесной местности, рассказали... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:16

2022-06-27T15:16

2022-06-27T15:16

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

алушта

симферополь

погода

курорт

республика крым

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Погодные условия не отражаются на работе санаторно-курортного комплекса Крыма, однако гостей просят отложить экскурсии в горно-лесной местности, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма."Курортные города и туристические объекты доступны для гостей и жителей полуострова. Происшествий в связи с погодными условиями не зафиксировано", — уточнили в ведомстве. Тем не менее отдыхающих и руководителей туристических организаций просят отложить экскурсионное обслуживание в горно-лесной местности, на морском транспорте и быть осторожными на дорогах.Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, разрушено два моста. Дожди продолжаются и в понедельник. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что положение в Симферополе и Симферопольском районе признано чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера.

https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html

алушта

симферополь

республика крым

бахчисарай (крым)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), алушта, симферополь, погода, курорт, республика крым, отдых, туризм, туристы, бахчисарай (крым)