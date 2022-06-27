Рейтинг@Mail.ru
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220627/krym-1798453346.html
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма - РИА Новости, 27.06.2022
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма
Погодные условия не отражаются на работе санаторно-курортного комплекса Крыма, однако гостей просят отложить экскурсии в горно-лесной местности, рассказали... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:16
2022-06-27T15:16
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
алушта
симферополь
погода
курорт
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149850/36/1498503691_0:157:3086:1893_1920x0_80_0_0_f60c752be1012f52dbe3d17c37d69089.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Погодные условия не отражаются на работе санаторно-курортного комплекса Крыма, однако гостей просят отложить экскурсии в горно-лесной местности, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма."Курортные города и туристические объекты доступны для гостей и жителей полуострова. Происшествий в связи с погодными условиями не зафиксировано", — уточнили в ведомстве. Тем не менее отдыхающих и руководителей туристических организаций просят отложить экскурсионное обслуживание в горно-лесной местности, на морском транспорте и быть осторожными на дорогах.Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, разрушено два моста. Дожди продолжаются и в понедельник. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что положение в Симферополе и Симферопольском районе признано чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера.
https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html
алушта
симферополь
республика крым
бахчисарай (крым)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149850/36/1498503691_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_9d0247d82c56b8631fba334fe3810e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), алушта, симферополь, погода, курорт, республика крым, отдых, туризм, туристы, бахчисарай (крым)
15:16 27.06.2022
 
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма

Ростуризм: сильные ливни не повлияли на работу санаторно-курортного комплекса Крыма

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие гуляют на центральной набережной Ялты
Отдыхающие гуляют на центральной набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Погодные условия не отражаются на работе санаторно-курортного комплекса Крыма, однако гостей просят отложить экскурсии в горно-лесной местности, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"Курортные города и туристические объекты доступны для гостей и жителей полуострова. Происшествий в связи с погодными условиями не зафиксировано", — уточнили в ведомстве.
Тем не менее отдыхающих и руководителей туристических организаций просят отложить экскурсионное обслуживание в горно-лесной местности, на морском транспорте и быть осторожными на дорогах.
Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, разрушено два моста. Дожди продолжаются и в понедельник. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что положение в Симферополе и Симферопольском районе признано чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера.
Девушка в медицинском центре на территории санаторно-курортного комплекса Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 08:00Туризм
Отдохнуть и подлечиться. Как выбрать подходящий санаторий в России
 
ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)АлуштаСимферопольПогодаКурортРеспублика КрымОтдыхТуризмтуристыБахчисарай (Крым)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала