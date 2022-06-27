https://ria.ru/20220627/krym-1798453346.html
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма - РИА Новости, 27.06.2022
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма
Погодные условия не отражаются на работе санаторно-курортного комплекса Крыма, однако гостей просят отложить экскурсии в горно-лесной местности, рассказали... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:16
2022-06-27T15:16
2022-06-27T15:16
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
алушта
симферополь
погода
курорт
республика крым
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Погодные условия не отражаются на работе санаторно-курортного комплекса Крыма, однако гостей просят отложить экскурсии в горно-лесной местности, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма."Курортные города и туристические объекты доступны для гостей и жителей полуострова. Происшествий в связи с погодными условиями не зафиксировано", — уточнили в ведомстве. Тем не менее отдыхающих и руководителей туристических организаций просят отложить экскурсионное обслуживание в горно-лесной местности, на морском транспорте и быть осторожными на дорогах.Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, разрушено два моста. Дожди продолжаются и в понедельник. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что положение в Симферополе и Симферопольском районе признано чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера.
https://ria.ru/20220624/sanatorii-1797483688.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), алушта, симферополь, погода, курорт, республика крым, отдых, туризм, туристы, бахчисарай (крым)
Погодные условия не повлияли на работу отелей и санаториев Крыма
Ростуризм: сильные ливни не повлияли на работу санаторно-курортного комплекса Крыма
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Погодные условия не отражаются на работе санаторно-курортного комплекса Крыма, однако гостей просят отложить экскурсии в горно-лесной местности, рассказали журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"Курортные города и туристические объекты доступны для гостей и жителей полуострова. Происшествий в связи с погодными условиями не зафиксировано", — уточнили в ведомстве.
Тем не менее отдыхающих и руководителей туристических организаций просят отложить экскурсионное обслуживание в горно-лесной местности, на морском транспорте и быть осторожными на дорогах.
Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков, разрушено два моста. Дожди продолжаются и в понедельник. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что положение в Симферополе и Симферопольском районе признано чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера.