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США уличили в намерении довести Украину до краха - РИА Новости, 27.06.2022
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США уличили в намерении довести Украину до краха
США уличили в намерении довести Украину до краха - РИА Новости, 27.06.2022
США уличили в намерении довести Украину до краха
США и НАТО несут всю ответственность за ситуацию на Украине. Такое мнение, как сообщает The National Interest, высказал американский политолог Джон Миршаймер. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T01:07
2022-06-27T01:07
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США и НАТО несут всю ответственность за ситуацию на Украине. Такое мнение, как сообщает The National Interest, высказал американский политолог Джон Миршаймер.Официальный Вашингтон, уверен эксперт, вел и продолжает вести такую политику в отношении Украины, которую Москва расценивает как экзистенциальную угрозу России. В частности, речь идет о "навязчивой идее Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией".Кроме того, Вашингтон не заинтересован в поиске дипломатического разрешения конфликта. "По сути, Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых "побед", на самом деле ведущем страну к полному краху", - приводит издание слова политолога."История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины", - резюмирует Миршаймер.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Gray Zone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", выразил уверенность Фриман.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, сша, нато
01:07 27.06.2022
 
США уличили в намерении довести Украину до краха

Американский политолог Миршаймер заявил, что США ведут Украину к полному краху

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРжавый указатель с расстоянием до Киева
Ржавый указатель с расстоянием до Киева - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ржавый указатель с расстоянием до Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. США и НАТО несут всю ответственность за ситуацию на Украине. Такое мнение, как сообщает The National Interest, высказал американский политолог Джон Миршаймер.
Официальный Вашингтон, уверен эксперт, вел и продолжает вести такую политику в отношении Украины, которую Москва расценивает как экзистенциальную угрозу России. В частности, речь идет о "навязчивой идее Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией".
Кроме того, Вашингтон не заинтересован в поиске дипломатического разрешения конфликта. "По сути, Соединенные Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых "побед", на самом деле ведущем страну к полному краху", - приводит издание слова политолога.
"История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно глупую политику в отношении Украины", - резюмирует Миршаймер.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 01:19
Американский эксперт назвал главную цель США на Украине
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Gray Zone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", выразил уверенность Фриман.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель —"защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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