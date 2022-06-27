https://ria.ru/20220627/kosmos-1798464454.html

На ремонт музея "Космос" под Ярославлем направят 25 миллионов рублей

На ремонт музея "Космос" под Ярославлем направят 25 миллионов рублей - РИА Новости, 27.06.2022

На ремонт музея "Космос" под Ярославлем направят 25 миллионов рублей

На восстановление музея "Космос" в Ярославской области после пожара из бюджета региона планируется направить 25 миллионов рублей, сообщает правительство... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:37

2022-06-27T15:37

2022-06-27T16:30

валентина терешкова

роскосмос

новости культуры

музеи

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. На восстановление музея "Космос" в Ярославской области после пожара из бюджета региона планируется направить 25 миллионов рублей, сообщает правительство региона.Ранее Ярославский музей-заповедник сообщил, что в музее "Космос" в поселке Никульское произошел пожар в ночь на 22 июня. Первоначально сообщалось, что экспонаты не пострадали, но по данным пожарных, изнутри сильно выгорела деревянная изба - копия дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Огонь распространился на каменное здание музея, но пожарные его отстояли. УМВД по региону возбудило уголовное дело о поджоге.Правительство региона информирует, что по поручению врио губернатора Михаила Евраева в областную думу направлена поправка о выделении 25 миллионов рублей на восстановление и обновление экспозиции музея "Космос". Региональный парламент рассмотрит ее в числе других поправок на ближайшем заседании 28 июня."Мы сейчас заложим деньги и восстановим музей в течение ближайших нескольких месяцев. Сделаем еще лучше, чем был он был", - цитирует врио губернатора Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.Также, по словам главы региона, будут приняты дополнительные меры по обеспечению охраны объекта, чтобы впредь исключить случаи поджога."Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос с госкорпорацией "Роскосмос" о создании тематического парка рядом с музеем", - говорится в сообщении.Как уточняет правительство региона, музей "Космос" – филиал Ярославского музея-заповедника. Он находится в поселке Никульское. Часть музея - деревенский дом, сделанный по образцу дома бабушки Валентины Терешковой - Матрены Титовны Терешковой, где вся семья жила в годы войны.

https://ria.ru/20220625/muzei-1797910886.html

https://ria.ru/20220624/kartina-1797766819.html

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валентина терешкова, роскосмос, новости культуры, музеи