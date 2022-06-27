https://ria.ru/20220627/koronavirus-1798376746.html

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на три процента

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на три процента - РИА Новости, 27.06.2022

В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на три процента

Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 3,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:12

2022-06-27T12:12

2022-06-27T12:12

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 3,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,06 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,3%", - говорится в сообщении.Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах - увеличение более чем в среднем по стране.Показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился в России за неделю на 8,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 30 субъектах, в том числе в 15 регионах увеличение госпитализаций выше, чем в среднем по России.

https://ria.ru/20220627/koronavirus-1798374120.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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