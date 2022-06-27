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В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на три процента - РИА Новости, 27.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220627/koronavirus-1798376746.html
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на три процента
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на три процента - РИА Новости, 27.06.2022
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на три процента
Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 3,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:12
2022-06-27T12:12
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 3,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,06 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,3%", - говорится в сообщении.Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах - увеличение более чем в среднем по стране.Показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился в России за неделю на 8,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,2%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 30 субъектах, в том числе в 15 регионах увеличение госпитализаций выше, чем в среднем по России.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:12 27.06.2022
 
В России показатель заболеваемости COVID-19 за неделю упал на три процента

Показатель госпитализаций больных COVID-19 снизился в России за неделю на восемь процентов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник работает с документами в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом за неделю снизился в России на 3,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,06 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,3%", - говорится в сообщении.
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
12:06Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 617 пациентов с COVID-19
Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах - увеличение более чем в среднем по стране.
Показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией снизился в России за неделю на 8,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 8,2%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 30 субъектах, в том числе в 15 регионах увеличение госпитализаций выше, чем в среднем по России.
 
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