https://ria.ru/20220627/konkurs-1798336468.html
Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Рахманиновского конкурса
Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Рахманиновского конкурса - РИА Новости, 27.06.2022
Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Рахманиновского конкурса
Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Композиция". РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:52
2022-06-27T13:29
культура
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Композиция".Ему вручат 30 тысяч долларов и золотую медаль. Александр Тлеуов и Эдуард Кипрский из России, ставшие обладателями второй премии, получат 20 тысяч долларов и серебряную медаль, а лауреат третьей премии Алексей Сергунин и Андрей Поспелов из России — 10 тысяч долларов и бронзовую медаль.Обладателям оставшихся трех наград достанутся дипломы и денежные призы. Лауреатом четвертой премии в направлении "Композиция" стала Цзиньхан Сяо из Китая. Ей полагается пять тысяч долларов, а обладателю пятой премии Петру Дятлову из России — четыре тысячи долларов, лауреату шестой премии Майшо Ло из Китая — три тысячи долларов.Специальных призов удостоены пианисты Вера Зырянова, Алексей Кудряшов, Тимофей Владимиров и Екатерина Мечетина, исполнявшие сольные партии произведений композиторов.В составе жюри направления "Композиция" восемь артистов. Его председатель — народный артист РФ, профессор Московской консерватории Александр Чайковский. Также в числе жюри — дирижер, лауреат четырех премий РФ и премии "Грэмми" Юрий Башмет, дирижер, член союза композиторов Беларуси Валерий Воронов, армянский композитор, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Михаил Кокжаев, композитор и профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Радвилович и народный артист РФ, композитор Алексей Рыбников.Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Заявки на участие подали более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.Церемония награждения лауреатов по всем конкурсным специальностям пройдет 27 июня в 12.00 в Доме Пашкова в Москве. В 19.00 лауреаты выступят на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, ольга любимова, екатерина мечетина, александр чайковский, россия, москва, китай, великобритания, музыка, московская консерватория имени п. и. чайковского, юрий башмет
10:52 27.06.2022 (обновлено: 13:29 27.06.2022)
Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Рахманиновского конкурса
Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Рахманиновского конкурса в Москве
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Композиция".
Ему вручат 30 тысяч долларов и золотую медаль.
Александр Тлеуов и Эдуард Кипрский из России, ставшие обладателями второй премии, получат 20 тысяч долларов и серебряную медаль, а лауреат третьей премии Алексей Сергунин и Андрей Поспелов из России — 10 тысяч долларов и бронзовую медаль.
Обладателям оставшихся трех наград достанутся дипломы и денежные призы.
Лауреатом четвертой премии в направлении "Композиция" стала Цзиньхан Сяо из Китая. Ей полагается пять тысяч долларов, а обладателю пятой премии Петру Дятлову из России — четыре тысячи долларов, лауреату шестой премии Майшо Ло из Китая — три тысячи долларов.
Специальных призов удостоены пианисты Вера Зырянова, Алексей Кудряшов, Тимофей Владимиров и Екатерина Мечетина, исполнявшие сольные партии произведений композиторов.
В составе жюри направления "Композиция" восемь артистов. Его председатель — народный артист РФ, профессор Московской консерватории Александр Чайковский. Также в числе жюри — дирижер, лауреат четырех премий РФ и премии "Грэмми" Юрий Башмет, дирижер, член союза композиторов Беларуси Валерий Воронов, армянский композитор, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Михаил Кокжаев, композитор и профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Радвилович и народный артист РФ, композитор Алексей Рыбников.
Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Заявки на участие подали более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.
Церемония награждения лауреатов по всем конкурсным специальностям пройдет 27 июня в 12.00 в Доме Пашкова в Москве. В 19.00 лауреаты выступят на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории.