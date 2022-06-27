https://ria.ru/20220627/konkurs-1798336468.html

Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Рахманиновского конкурса

Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Рахманиновского конкурса - РИА Новости, 27.06.2022

Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Рахманиновского конкурса

Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Композиция". РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T10:52

2022-06-27T10:52

2022-06-27T13:29

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Юаньфан Ян из Великобритании получил первую премию Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова в номинации "Композиция".Ему вручат 30 тысяч долларов и золотую медаль. Александр Тлеуов и Эдуард Кипрский из России, ставшие обладателями второй премии, получат 20 тысяч долларов и серебряную медаль, а лауреат третьей премии Алексей Сергунин и Андрей Поспелов из России — 10 тысяч долларов и бронзовую медаль.Обладателям оставшихся трех наград достанутся дипломы и денежные призы. Лауреатом четвертой премии в направлении "Композиция" стала Цзиньхан Сяо из Китая. Ей полагается пять тысяч долларов, а обладателю пятой премии Петру Дятлову из России — четыре тысячи долларов, лауреату шестой премии Майшо Ло из Китая — три тысячи долларов.Специальных призов удостоены пианисты Вера Зырянова, Алексей Кудряшов, Тимофей Владимиров и Екатерина Мечетина, исполнявшие сольные партии произведений композиторов.В составе жюри направления "Композиция" восемь артистов. Его председатель — народный артист РФ, профессор Московской консерватории Александр Чайковский. Также в числе жюри — дирижер, лауреат четырех премий РФ и премии "Грэмми" Юрий Башмет, дирижер, член союза композиторов Беларуси Валерий Воронов, армянский композитор, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Михаил Кокжаев, композитор и профессор Санкт-Петербургской консерватории Александр Радвилович и народный артист РФ, композитор Алексей Рыбников.Конкурс проходит с 14 по 27 июня в Москве в преддверии 150-летия со дня рождения Рахманинова, которое будет отмечаться в 2023 году. Заявки на участие подали более 500 участников из 33 стран. Как сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, на туре в Москве собрались 25 пианистов, 25 дирижеров и 12 композиторов.Церемония награждения лауреатов по всем конкурсным специальностям пройдет 27 июня в 12.00 в Доме Пашкова в Москве. В 19.00 лауреаты выступят на гала-концерте в Большом зале Московской консерватории.

https://ria.ru/20220623/konkurs-1797549109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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