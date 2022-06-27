https://ria.ru/20220627/kondulaynen-1798377482.html
Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта
Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта - РИА Новости, 27.06.2022
Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта
Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта и рассказала о своем состоянии. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:41
2022-06-27T13:41
2022-06-27T13:41
шоубиз
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елена кондулайнен
шоу-бизнес
инсульт
здоровье
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта и рассказала о своем состоянии.По словам артистки, поддержку ей оказали сыновья, но они не хотят публичности, поэтому подробностями она делится не стала. Она отметила, что в больнице у нее были проблемы с памятью, так что она не сразу вспомнила, что у нее есть дети.Инсульт, по словам Кондулайнен, произошел внезапно.По словам Елены в шоу "Звезды сошлись" в какой-то момент у нее даже начались галлюцинации в виде мышей в человеческий рост. При этом актриса все равно отказывалась от вызова скорой помощи.Ранее Елена Малышева отметила, что повышенный холестерин ведет к риску внезапных инфарктов и инсультов.
https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, елена кондулайнен, шоу-бизнес, инсульт, здоровье
Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта
Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта и комы
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта и рассказала о своем состоянии.
"Я вообще ничего не понимала, еще и руку сломала в больнице. <…> Я сейчас наблюдала за людьми – все очень быстро говорят. Для меня теперь темп – медленный. А я как раньше быстро развернулась, не удержала равновесие и упала прямо на руку", – отметила актриса.
По словам артистки, поддержку ей оказали сыновья, но они не хотят публичности, поэтому подробностями она делится не стала. Она отметила, что в больнице у нее были проблемы с памятью, так что она не сразу вспомнила, что у нее есть дети.
Инсульт, по словам Кондулайнен, произошел внезапно.
"Ничего не предвещало плохого, было все замечательно, мы встречались с коллегами, праздновали закрытие сезона… Вспоминать очень трудно. Я обратила внимание, что мужчина поодаль странно себя ведет, я на него повернулась, и у меня все перед глазами поплыло", – призналась Кондулайнен.
По словам Елены в шоу "Звезды сошлись" в какой-то момент у нее даже начались
галлюцинации в виде мышей в человеческий рост. При этом актриса все равно отказывалась от вызова скорой помощи.
"Три дня я пролежала в коме. Вспоминать очень болезненно", – сказала Кондулайнен.
Ранее Елена Малышева отметила
, что повышенный холестерин ведет к риску внезапных инфарктов и инсультов.