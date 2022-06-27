https://ria.ru/20220627/kondulaynen-1798377482.html

Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта

Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта - РИА Новости, 27.06.2022

Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта

Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта и рассказала о своем состоянии. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:41

2022-06-27T13:41

2022-06-27T13:41

шоубиз

знаменитости

елена кондулайнен

шоу-бизнес

инсульт

здоровье

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Елена Кондулайнен появилась на телевидении после инсульта и рассказала о своем состоянии.По словам артистки, поддержку ей оказали сыновья, но они не хотят публичности, поэтому подробностями она делится не стала. Она отметила, что в больнице у нее были проблемы с памятью, так что она не сразу вспомнила, что у нее есть дети.Инсульт, по словам Кондулайнен, произошел внезапно.По словам Елены в шоу "Звезды сошлись" в какой-то момент у нее даже начались галлюцинации в виде мышей в человеческий рост. При этом актриса все равно отказывалась от вызова скорой помощи.Ранее Елена Малышева отметила, что повышенный холестерин ведет к риску внезапных инфарктов и инсультов.

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https://ria.ru/20220624/kushanashvili-1797840351.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена кондулайнен, шоу-бизнес, инсульт, здоровье