https://ria.ru/20220624/malysheva-1797798257.html

Малышева посоветовала близким Шатунова проверить холестерин

Малышева посоветовала близким Шатунова проверить холестерин - РИА Новости, 24.06.2022

Малышева посоветовала близким Шатунова проверить холестерин

Елена Малышева, узнав о причине смерти Юрия Шатунова, посоветовала его близким проверить детей певца на уровень холестерина в крови. По словам ведущей, его... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:28

2022-06-24T12:28

2022-06-24T12:28

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елена малышева

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Елена Малышева, узнав о причине смерти Юрия Шатунова, посоветовала его близким проверить детей певца на уровень холестерина в крови. По словам ведущей, его повышение ведет к риску инфарктов и инсультов.Она добавила, что высокий уровень холестерина не имеет никаких симптомов, он выявляется случайно в анализе крови. Инфаркт и инсульт в таких случаях всегда происходит внезапно, среди полного здоровья, сообщила ведущая.Ранее друг Шатунова рассказал, что певец был сильно истощен из-за продолжительных судебных тяжб с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797604292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, елена малышева