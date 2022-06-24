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Малышева посоветовала близким Шатунова проверить холестерин - РИА Новости, 24.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220624/malysheva-1797798257.html
Малышева посоветовала близким Шатунова проверить холестерин
Малышева посоветовала близким Шатунова проверить холестерин - РИА Новости, 24.06.2022
Малышева посоветовала близким Шатунова проверить холестерин
Елена Малышева, узнав о причине смерти Юрия Шатунова, посоветовала его близким проверить детей певца на уровень холестерина в крови. По словам ведущей, его... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:28
2022-06-24T12:28
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
елена малышева
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Елена Малышева, узнав о причине смерти Юрия Шатунова, посоветовала его близким проверить детей певца на уровень холестерина в крови. По словам ведущей, его повышение ведет к риску инфарктов и инсультов.Она добавила, что высокий уровень холестерина не имеет никаких симптомов, он выявляется случайно в анализе крови. Инфаркт и инсульт в таких случаях всегда происходит внезапно, среди полного здоровья, сообщила ведущая.Ранее друг Шатунова рассказал, что певец был сильно истощен из-за продолжительных судебных тяжб с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным.
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знаменитости, шоу-бизнес, елена малышева
12:28 24.06.2022
 
Малышева посоветовала близким Шатунова проверить холестерин

Малышева посоветовала детям Шатунова проверить холестерин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Елена Малышева, узнав о причине смерти Юрия Шатунова, посоветовала его близким проверить детей певца на уровень холестерина в крови. По словам ведущей, его повышение ведет к риску инфарктов и инсультов.

"Я прочла, что причина смерти – обширный инфаркт миокарда. <…> Инфаркт миокарда у молодых мужчин. Почему он возникает? Это важный вопрос, на который нужно ответить. Чаще всего причина – это высокий уровень холестерина", – написала Малышева.

Она добавила, что высокий уровень холестерина не имеет никаких симптомов, он выявляется случайно в анализе крови. Инфаркт и инсульт в таких случаях всегда происходит внезапно, среди полного здоровья, сообщила ведущая.

"В эти трудные дни у меня один совет для близких Юрия Шатунова. Обязательно проверить холестерин у детей. И обязательно очень рано начать лечение", – заключила Малышева.

Ранее друг Шатунова рассказал, что певец был сильно истощен из-за продолжительных судебных тяжб с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным.
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