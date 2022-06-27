https://ria.ru/20220627/kompyutery-1798545571.html

Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров

Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров - РИА Новости, 27.06.2022

Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров

Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование, сообщил офис премьер-министра страны... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:26

2022-06-27T19:26

2022-06-27T19:26

в мире

канада

россия

джастин трюдо

белоруссия

санкции

санкции в отношении россии

технологии

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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование, сообщил офис премьер-министра страны Джастина Трюдо."Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии", - сказано в пресс-релизе.Канада также запретила экспорт в Белоруссию передовых технологий и товаров, которые могли бы найти применение в производстве вооружений. Под запрет попал также белорусский импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши, добавили в офисе Трюдо.Канада также намерена ввести санкции против "спонсируемых государством агентов и структур дезинформации и пропаганды" в России.

https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798401988.html

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798179990.html

канада

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, канада, россия, джастин трюдо, белоруссия, санкции, санкции в отношении россии, технологии