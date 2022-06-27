https://ria.ru/20220627/kompyutery-1798545571.html
Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров
Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров - РИА Новости, 27.06.2022
Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров
Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование, сообщил офис премьер-министра страны... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:26
2022-06-27T19:26
2022-06-27T19:26
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канада
россия
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование, сообщил офис премьер-министра страны Джастина Трюдо."Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии", - сказано в пресс-релизе.Канада также запретила экспорт в Белоруссию передовых технологий и товаров, которые могли бы найти применение в производстве вооружений. Под запрет попал также белорусский импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши, добавили в офисе Трюдо.Канада также намерена ввести санкции против "спонсируемых государством агентов и структур дезинформации и пропаганды" в России.
https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798401988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, джастин трюдо, белоруссия, санкции, санкции в отношении россии, технологии
Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров
Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры