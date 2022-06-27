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Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров - РИА Новости, 27.06.2022
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Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров
Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров - РИА Новости, 27.06.2022
Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров
Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование, сообщил офис премьер-министра страны... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:26
2022-06-27T19:26
в мире
канада
россия
джастин трюдо
белоруссия
санкции
санкции в отношении россии
технологии
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование, сообщил офис премьер-министра страны Джастина Трюдо."Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии", - сказано в пресс-релизе.Канада также запретила экспорт в Белоруссию передовых технологий и товаров, которые могли бы найти применение в производстве вооружений. Под запрет попал также белорусский импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши, добавили в офисе Трюдо.Канада также намерена ввести санкции против "спонсируемых государством агентов и структур дезинформации и пропаганды" в России.
https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798401988.html
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в мире, канада, россия, джастин трюдо, белоруссия, санкции, санкции в отношении россии, технологии
19:26 27.06.2022
 
Канада запретит экспорт в Россию квантовых компьютеров

Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Канада запретит экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование, сообщил офис премьер-министра страны Джастина Трюдо.
"Канада примет дополнительные и немедленные меры к запрету экспорта ряда передовых технологий, которые могли бы улучшить возможности российского внутреннего оборонительного производства, включая квантовые компьютеры и современное промышленное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии", - сказано в пресс-релизе.
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Канада также запретила экспорт в Белоруссию передовых технологий и товаров, которые могли бы найти применение в производстве вооружений. Под запрет попал также белорусский импорт и экспорт широкого спектра предметов роскоши, добавили в офисе Трюдо.
Канада также намерена ввести санкции против "спонсируемых государством агентов и структур дезинформации и пропаганды" в России.
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В миреКанадаРоссияДжастин ТрюдоБелоруссияСанкцииСанкции в отношении РоссииТехнологии
 
 
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