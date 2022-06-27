В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь"
В МИД КНР выступили против продвижения геополитики под видом развития инфраструктуры
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай приветствует инициативу G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям, однако выступает против того, чтобы под предлогом развития инфраструктуры продвигались геополитические замыслы и очернялась китайская инициатива "Один пояс, один путь", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Белый дом в минувшее воскресенье объявил, что страны "Большой семерки" запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок. Ранее сообщалось, что проект должен стать альтернативой китайской инициативе "Один пояс, один путь". Как проинформировали в администрации, США в рамках нового проекта намерены выделить 200 миллиардов долларов на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнерами по "Большой семерке" - 600 миллиардов долларов.
"Я обратил внимание на соответствующие сообщения. Они также заявили, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" создала долговые ловушки. Заявления о так называемых долговых ловушках, созданных инициативой "Один пояс, один путь", не соответствуют действительности", - заявил дипломат.
По его словам, что за девять лет инициатива принесла ощутимые выгоды народам всех государств, участвующих в ней. Чжао Лицзянь отметил, что "на самом деле ни одна страна-партнер инициативы не согласна с утверждениями, что инициатива "Один пояс, один путь" создала так называемые долговые ловушки, на самом деле настоящим создателем долговых ловушек являются США".
Он подчеркнул, что экспансионистская кредитно-денежная политика США, отсутствие надзора за финансовыми инновациями, злонамеренная игра на понижение и другие действия усугубляют долговое бремя развивающихся стран.
"Что касается упомянутой вами новой инициативы, предложенной G7, то Китай всегда приветствует все инициативы, способствующие строительству глобальной инфраструктуры. Мы считаем, что нет никакой проблемы в том, чтобы различные инициативы заменяли друг друга, но мы выступаем против заявлений и действий, которые под предлогом инфраструктурного строительства, продвигают геополитические замыслы, клевещут и очерняют инициативу "Один пояс, один путь", - подчеркнул он.