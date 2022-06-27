Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/kitay-1798380092.html
В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь"
В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 27.06.2022
В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь"
Китай приветствует инициативу G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям, однако выступает против того, чтобы под предлогом развития инфраструктуры... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:16
2022-06-27T12:16
в мире
китай
g7
сша
чжао лицзянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай приветствует инициативу G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям, однако выступает против того, чтобы под предлогом развития инфраструктуры продвигались геополитические замыслы и очернялась китайская инициатива "Один пояс, один путь", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Белый дом в минувшее воскресенье объявил, что страны "Большой семерки" запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок. Ранее сообщалось, что проект должен стать альтернативой китайской инициативе "Один пояс, один путь". Как проинформировали в администрации, США в рамках нового проекта намерены выделить 200 миллиардов долларов на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнерами по "Большой семерке" - 600 миллиардов долларов."Я обратил внимание на соответствующие сообщения. Они также заявили, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" создала долговые ловушки. Заявления о так называемых долговых ловушках, созданных инициативой "Один пояс, один путь", не соответствуют действительности", - заявил дипломат.По его словам, что за девять лет инициатива принесла ощутимые выгоды народам всех государств, участвующих в ней. Чжао Лицзянь отметил, что "на самом деле ни одна страна-партнер инициативы не согласна с утверждениями, что инициатива "Один пояс, один путь" создала так называемые долговые ловушки, на самом деле настоящим создателем долговых ловушек являются США".Он подчеркнул, что экспансионистская кредитно-денежная политика США, отсутствие надзора за финансовыми инновациями, злонамеренная игра на понижение и другие действия усугубляют долговое бремя развивающихся стран."Что касается упомянутой вами новой инициативы, предложенной G7, то Китай всегда приветствует все инициативы, способствующие строительству глобальной инфраструктуры. Мы считаем, что нет никакой проблемы в том, чтобы различные инициативы заменяли друг друга, но мы выступаем против заявлений и действий, которые под предлогом инфраструктурного строительства, продвигают геополитические замыслы, клевещут и очерняют инициативу "Один пояс, один путь", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220627/zoloto-1798359946.html
https://ria.ru/20220607/kitay-1793783986.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7a4498de3e2dfde70667a8034fc93fab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, g7, сша, чжао лицзянь
12:16 27.06.2022
 
В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь"

В МИД КНР выступили против продвижения геополитики под видом развития инфраструктуры

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай приветствует инициативу G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям, однако выступает против того, чтобы под предлогом развития инфраструктуры продвигались геополитические замыслы и очернялась китайская инициатива "Один пояс, один путь", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Белый дом в минувшее воскресенье объявил, что страны "Большой семерки" запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок. Ранее сообщалось, что проект должен стать альтернативой китайской инициативе "Один пояс, один путь". Как проинформировали в администрации, США в рамках нового проекта намерены выделить 200 миллиардов долларов на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнерами по "Большой семерке" - 600 миллиардов долларов.
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на Красноярском заводе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
11:38
В Китае заявили, что Запад навредит себе санкциями против золота из России
"Я обратил внимание на соответствующие сообщения. Они также заявили, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" создала долговые ловушки. Заявления о так называемых долговых ловушках, созданных инициативой "Один пояс, один путь", не соответствуют действительности", - заявил дипломат.
По его словам, что за девять лет инициатива принесла ощутимые выгоды народам всех государств, участвующих в ней. Чжао Лицзянь отметил, что "на самом деле ни одна страна-партнер инициативы не согласна с утверждениями, что инициатива "Один пояс, один путь" создала так называемые долговые ловушки, на самом деле настоящим создателем долговых ловушек являются США".
Он подчеркнул, что экспансионистская кредитно-денежная политика США, отсутствие надзора за финансовыми инновациями, злонамеренная игра на понижение и другие действия усугубляют долговое бремя развивающихся стран.
"Что касается упомянутой вами новой инициативы, предложенной G7, то Китай всегда приветствует все инициативы, способствующие строительству глобальной инфраструктуры. Мы считаем, что нет никакой проблемы в том, чтобы различные инициативы заменяли друг друга, но мы выступаем против заявлений и действий, которые под предлогом инфраструктурного строительства, продвигают геополитические замыслы, клевещут и очерняют инициативу "Один пояс, один путь", - подчеркнул он.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:44
Всемирный банк ухудшил прогнозы роста ВВП Китая на 2022-2023 годы
 
В миреКитайG7СШАЧжао Лицзянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала