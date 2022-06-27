https://ria.ru/20220627/kitay-1798380092.html

В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь"

В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 27.06.2022

В МИД Китая выступили против очернения инициативы "Один пояс, один путь"

Китай приветствует инициативу G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям, однако выступает против того, чтобы под предлогом развития инфраструктуры... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:16

2022-06-27T12:16

2022-06-27T12:16

в мире

китай

g7

сша

чжао лицзянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782466283_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_1cbf77e3ca663725d38d80911f27ac9a.jpg

ПЕКИН, 27 июн – РИА Новости. Китай приветствует инициативу G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям, однако выступает против того, чтобы под предлогом развития инфраструктуры продвигались геополитические замыслы и очернялась китайская инициатива "Один пояс, один путь", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Белый дом в минувшее воскресенье объявил, что страны "Большой семерки" запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок. Ранее сообщалось, что проект должен стать альтернативой китайской инициативе "Один пояс, один путь". Как проинформировали в администрации, США в рамках нового проекта намерены выделить 200 миллиардов долларов на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнерами по "Большой семерке" - 600 миллиардов долларов."Я обратил внимание на соответствующие сообщения. Они также заявили, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" создала долговые ловушки. Заявления о так называемых долговых ловушках, созданных инициативой "Один пояс, один путь", не соответствуют действительности", - заявил дипломат.По его словам, что за девять лет инициатива принесла ощутимые выгоды народам всех государств, участвующих в ней. Чжао Лицзянь отметил, что "на самом деле ни одна страна-партнер инициативы не согласна с утверждениями, что инициатива "Один пояс, один путь" создала так называемые долговые ловушки, на самом деле настоящим создателем долговых ловушек являются США".Он подчеркнул, что экспансионистская кредитно-денежная политика США, отсутствие надзора за финансовыми инновациями, злонамеренная игра на понижение и другие действия усугубляют долговое бремя развивающихся стран."Что касается упомянутой вами новой инициативы, предложенной G7, то Китай всегда приветствует все инициативы, способствующие строительству глобальной инфраструктуры. Мы считаем, что нет никакой проблемы в том, чтобы различные инициативы заменяли друг друга, но мы выступаем против заявлений и действий, которые под предлогом инфраструктурного строительства, продвигают геополитические замыслы, клевещут и очерняют инициативу "Один пояс, один путь", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220627/zoloto-1798359946.html

https://ria.ru/20220607/kitay-1793783986.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, g7, сша, чжао лицзянь