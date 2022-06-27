https://ria.ru/20220627/kino-1798561203.html

Астраханский губернатор предложил смотреть отечественное кино в школах

Астраханский губернатор предложил смотреть отечественное кино в школах - РИА Новости, 27.06.2022

Астраханский губернатор предложил смотреть отечественное кино в школах

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил организовать в российских школах регулярный просмотр отечественных кинофильмов. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:19

2022-06-27T20:19

2022-06-27T20:19

россия

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил организовать в российских школах регулярный просмотр отечественных кинофильмов.В понедельник, в День молодежи в России, он выступил с докладом на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей."Патриотическое воспитание - одно из важных направлений работы госвласти, и астраханцам есть, чем гордиться. Но мы дали предложение для усиления этой работы - хорошее отечественное кино. Эффективный и доступный инструмент для восприятия детьми и молодежью. Идея в том, чтобы сделать регулярный просмотр и обсуждение фильмов в школе общеобязательной практикой в рамках нацпроекта "Образование", - написал он в Telegram.Бабушкин отметил, что любой фильм сегодня можно найти в интернете, но дети не знают, что искать, а системы подсказок кроме родительского опыта нет. В свою очередь, коммерческие кинотеатры не могут позволить себе взять в прокат "нераскрученные, пусть и очень хорошие фильмы". "Вместе с астраханскими педагогами и работниками культуры мы предложили создать систему, при которой каждый школьник имел бы возможность регулярно смотреть лучшие отечественные фильмы, и современные, и классику. Финансировать классные кинопоходы в рамках нацпроекта "Образование", - добавил губернатор.По его подсчетам, если каждый школьник в течение учебного года будет смотреть по одному фильму в месяц, то за период обучения с 1 по 11 класс он увидит только в рамках этой программы почти 200 фильмов.По словам Бабушкина, это будут фильмы лучших российских режиссеров, актеров, сценаристов. И каждый из авторов и исполнителей этих шедевров станет полноправным учителем и воспитателем для детей, отметил он."Если раз в месяц ребята всем классом будут смотреть фильм, а потом обсуждать его с учителями и родителями, это поможет обществу решить ключевую задачу по духовно-нравственному воспитанию. Нашим детям нужны духовно-нравственные проводники, и стать ими могут отечественные фильмы", - заключил он.

https://ria.ru/20220609/kino-1794239045.html

https://ria.ru/20220627/kino-1798416084.html

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россия, игорь бабушкин