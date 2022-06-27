https://ria.ru/20220627/kino-1798416084.html

Глава кинокомпании рассказал, что сейчас нужно индустрии

Глава кинокомпании рассказал, что сейчас нужно индустрии - РИА Новости, 27.06.2022

Глава кинокомпании рассказал, что сейчас нужно индустрии

Гендиректор кинокомпании "Централ партнершип" Вадим Верещагин рассказал, что нужно индустрии. Мнением он поделился на интенсиве "Искусство питчинга". РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:53

2022-06-27T13:53

2022-06-27T13:57

культура

новости культуры

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китай

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индия

кино и сериалы

централ партнершип

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Гендиректор кинокомпании "Централ партнершип" Вадим Верещагин рассказал, что нужно индустрии. Мнением он поделился на интенсиве "Искусство питчинга".По его словам, в стране "производится ориентировочно 250 полных метров в год, до экранов доходит где-то порядка 120 — 130, из них заметными становятся штук 30"."Вот нужно статистику глобальную чуть-чуть подправить, чтобы заметных становилось в районе 80-90, тогда у нас в индустрии все будет хорошо, тогда мы начнем ее отстраивать так же, как Китай или даже Южная Корея и Индия", — поясняет Верещагин.Интенсив "Искусство питчинга" проходит с 27 по 29 июня в Москве. Мероприятие состоит из лекций, мастер-классов, круглых столов. Его цель — обучение молодых режиссеров навыкам качественной и эффективной презентации проектов, а также формирование профессионального кинематографического сообщества. Программа рассчитана на кинематографистов, подающих дебютные проекты на конкурс министерства культуры РФ и прошедших предварительный этап отбора.

https://ria.ru/20220627/prokat-1798366161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, китай, южная корея, индия, кино и сериалы, централ партнершип