Рейтинг@Mail.ru
Израиль продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС" - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/khamas-1798583074.html
Израиль продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС"
Израиль продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС" - РИА Новости, 27.06.2022
Израиль продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС"
Израиль при посредничестве Египта продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС", говорится в сообщении министерства главы правительства. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:06
2022-06-27T23:06
в мире
израиль
египет
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн – РИА Новости. Израиль при посредничестве Египта продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС", говорится в сообщении министерства главы правительства.В заявлении отмечается, что "ХАМАС" несёт ответственность за состояние пленных граждан."Государство Израиль продолжит усилия по возвращению пленных, при посредничестве Египта, со всей ответственностью и решительностью", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник представитель военного крыла движения "Бригады аль-Кассам" Абу Обайда сообщил, что состояние здоровья израильского заключенного, удерживаемого "ХАМАС" в секторе Газа, ухудшилось.
https://ria.ru/20220621/izrail-1797181894.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_350696bd0878f9e103adfc0214d11566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, хамас
23:06 27.06.2022
 
Израиль продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС"

Израиль продолжит прикладывать усилия по возвращению пленных, удерживаемых "ХАМАС"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн – РИА Новости. Израиль при посредничестве Египта продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС", говорится в сообщении министерства главы правительства.
"ХАМАС доказал сегодня в очередной раз, что является циничной и злостной террористической организацией, которая держит в плену душевнобольных вразрез со всеми международными законами и конвенциями, а также тела бойцов армия Израиля", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что "ХАМАС" несёт ответственность за состояние пленных граждан.
"Государство Израиль продолжит усилия по возвращению пленных, при посредничестве Египта, со всей ответственностью и решительностью", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник представитель военного крыла движения "Бригады аль-Кассам" Абу Обайда сообщил, что состояние здоровья израильского заключенного, удерживаемого "ХАМАС" в секторе Газа, ухудшилось.
Церковь Святого Петра в Яффе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 23:58
Премьер-министр Израиля объявил о создании Израильской гвардии
 
В миреИзраильЕгипетХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала