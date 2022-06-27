https://ria.ru/20220627/khamas-1798583074.html

Израиль продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС"

Израиль продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС" - РИА Новости, 27.06.2022

Израиль продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС"

Израиль при посредничестве Египта продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС", говорится в сообщении министерства главы правительства. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:06

2022-06-27T23:06

2022-06-27T23:06

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израиль

египет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июн – РИА Новости. Израиль при посредничестве Египта продолжит усилия по возвращению своих пленных, удерживаемых "ХАМАС", говорится в сообщении министерства главы правительства.В заявлении отмечается, что "ХАМАС" несёт ответственность за состояние пленных граждан."Государство Израиль продолжит усилия по возвращению пленных, при посредничестве Египта, со всей ответственностью и решительностью", - говорится в сообщении.Ранее в понедельник представитель военного крыла движения "Бригады аль-Кассам" Абу Обайда сообщил, что состояние здоровья израильского заключенного, удерживаемого "ХАМАС" в секторе Газа, ухудшилось.

https://ria.ru/20220621/izrail-1797181894.html

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в мире, израиль, египет, хамас