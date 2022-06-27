https://ria.ru/20220627/khakery-1798513241.html

Хакеры назвали атаку на литовские сайты местью за Калининград

Хакеры назвали атаку на литовские сайты местью за Калининград - РИА Новости, 27.06.2022

Хакеры назвали атаку на литовские сайты местью за Калининград

На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения о причастности к атаке на литовские сайты и заявления о том, что эти... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:44

2022-06-27T17:44

2022-06-27T20:42

мария захарова

маркус эдерер

антон алиханов

литва

россия

калининградская область

евросоюз

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На ресурсах, которые приписываются российским хакерским группировкам, появились сообщения о причастности к атаке на литовские сайты и заявления о том, что эти действия стали ответом на ситуацию с ограничением транзита в Калининград.Ранее Центр кибербезопасности Литвы заявил об интенсивных DDoS-атаках против государственных и частных предприятий, отметив, что похожие или даже более интенсивные ожидаются в ближайшие дни.Группировка NoName057(16) сообщила в Telegram-канале, что "благодаря нашим атакам" сайты аэропортов Литвы, так же, как и интернет-ресурс их дирекции, пребывают "в изоляции" и доступны сейчас только с местных IP-адресов.Ранее они писали, что поддерживают своих коллег из группировки KILLNET "с наводкой на сайты Литвы" за ситуацию с транзитом товаров в Калининград.Сама KILLNET уже несколько дней публикует в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".ЕС перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, с начала апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в регион через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. По ее словам, в Вильнюсе должны понимать, что оценка подобных действий Москвой как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не отменят.

https://ria.ru/20220624/kiberataki-1797939046.html

https://ria.ru/20220627/tranzit-1798397235.html

https://ria.ru/20220623/tsentr-1797448543.html

литва

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, маркус эдерер, антон алиханов, литва, россия, калининградская область, евросоюз