https://ria.ru/20220627/iskander-1798451956.html

Лидеров G7 обеспокоили планы России передать Белоруссии "Искандеры"

Лидеров G7 обеспокоили планы России передать Белоруссии "Искандеры" - РИА Новости, 27.06.2022

Лидеров G7 обеспокоили планы России передать Белоруссии "Искандеры"

Лидеры G7 выразили обеспокоенность планами России передать Белоруссии комплексы "Искандер", способные нести ядерное оружие. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:58

2022-06-27T14:58

2022-06-27T14:58

космос - риа наука

владимир путин

россия

белоруссия

минск

g7

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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Лидеры G7 выразили обеспокоенность планами России передать Белоруссии комплексы "Искандер", способные нести ядерное оружие.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М"."Мы вновь выражаем наше осуждение неоправданному использованию Россией риторики и сигналов, связанных с ядерным оружием. Россия должна придерживаться своих международных обязательства, в том числе тех, которые запрещают использование химического, биологического или ядерного оружия. Мы призываем Россию вести себя ответственно и проявлять сдержанность, и мы повторяем, что использование такого оружия будет неприемлемо и повлечет суровые последствия. В этом отношении мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявления России, что она может передать Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220627/sotrudnichestvo-1798427181.html

россия

белоруссия

минск

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космос - риа наука, владимир путин, россия, белоруссия, минск, g7