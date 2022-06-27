https://ria.ru/20220627/iskander-1798451956.html
Лидеров G7 обеспокоили планы России передать Белоруссии "Искандеры"
Лидеров G7 обеспокоили планы России передать Белоруссии "Искандеры" - РИА Новости, 27.06.2022
Лидеров G7 обеспокоили планы России передать Белоруссии "Искандеры"
Лидеры G7 выразили обеспокоенность планами России передать Белоруссии комплексы "Искандер", способные нести ядерное оружие. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:58
2022-06-27T14:58
2022-06-27T14:58
космос - риа наука
владимир путин
россия
белоруссия
минск
g7
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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Лидеры G7 выразили обеспокоенность планами России передать Белоруссии комплексы "Искандер", способные нести ядерное оружие.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в течение ближайших месяцев передаст Минску комплексы "Искандер-М"."Мы вновь выражаем наше осуждение неоправданному использованию Россией риторики и сигналов, связанных с ядерным оружием. Россия должна придерживаться своих международных обязательства, в том числе тех, которые запрещают использование химического, биологического или ядерного оружия. Мы призываем Россию вести себя ответственно и проявлять сдержанность, и мы повторяем, что использование такого оружия будет неприемлемо и повлечет суровые последствия. В этом отношении мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявления России, что она может передать Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд", - говорится в документе.
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космос - риа наука, владимир путин, россия, белоруссия, минск, g7
Лидеров G7 обеспокоили планы России передать Белоруссии "Искандеры"
Лидеры G7 выразили обеспокоенность планами России передать Белоруссии "Искандеры"