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В Кремле прокомментировали иск Ахметова против России в ЕСПЧ
В Кремле прокомментировали иск Ахметова против России в ЕСПЧ - РИА Новости, 27.06.2022
В Кремле прокомментировали иск Ахметова против России в ЕСПЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об иске украинского бизнесмена Рината Ахметова против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:04
2022-06-27T13:04
2022-06-27T13:04
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
дмитрий песков
ринат ахметов
в мире
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об иске украинского бизнесмена Рината Ахметова против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) напомнил, что Россия вышла из-под его юрисдикции.В понедельник принадлежащая Ахметову группа SCM проинформировала, что бизнесмен подал в ЕСПЧ иск против России о компенсации убытков, якобы нанесенных его предприятиям во время специальной военной операции."В данном случае мы же вышли из соответствующих документов. Поэтому здесь ответ абсолютно очевиден", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220606/imuschestvo-1793375803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий песков, ринат ахметов, в мире
В Кремле прокомментировали иск Ахметова против России в ЕСПЧ
Пресс-секретарь Песков напомнил, что Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ