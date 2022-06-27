https://ria.ru/20220627/isk-1798402564.html

В Кремле прокомментировали иск Ахметова против России в ЕСПЧ

В Кремле прокомментировали иск Ахметова против России в ЕСПЧ - РИА Новости, 27.06.2022

В Кремле прокомментировали иск Ахметова против России в ЕСПЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об иске украинского бизнесмена Рината Ахметова против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:04

2022-06-27T13:04

2022-06-27T13:04

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

дмитрий песков

ринат ахметов

в мире

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об иске украинского бизнесмена Рината Ахметова против РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) напомнил, что Россия вышла из-под его юрисдикции.В понедельник принадлежащая Ахметову группа SCM проинформировала, что бизнесмен подал в ЕСПЧ иск против России о компенсации убытков, якобы нанесенных его предприятиям во время специальной военной операции."В данном случае мы же вышли из соответствующих документов. Поэтому здесь ответ абсолютно очевиден", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220606/imuschestvo-1793375803.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, европейский суд по правам человека (еспч), дмитрий песков, ринат ахметов, в мире