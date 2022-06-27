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Дочь Алека Болдуина рассказала о пережитом изнасиловании
Дочь Алека Болдуина рассказала о пережитом изнасиловании - РИА Новости, 27.06.2022
Дочь Алека Болдуина рассказала о пережитом изнасиловании
Дочь Алека Болдуина Айрленд призналась, что ее изнасиловали в подростковом возрасте, когда она находилась в бессознательном состоянии, передает Daily Mail. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:33
2022-06-27T18:33
2022-06-27T18:34
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Дочь Алека Болдуина Айрленд призналась, что ее изнасиловали в подростковом возрасте, когда она находилась в бессознательном состоянии, передает Daily Mail.По словам 26-летней девушки, о произошедшем знала только медсестра. Из-за травмирующего опыта Айрленд долгое время находилась в абьюзивных отношениях и пристрастилась к алкоголю на вечеринках.Поводом для признания стали новости об отмене права на аборт среди женщин в США. Болдуин стала размышлять, что бы могло случится, если бы после произошедшего она забеременела.Девушка вспомнила и о другом аборте, о котором тоже не жалеет, поскольку вместе с тем молодым человеком они были несчастливы.Айрленд – единственная дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер. Ее родители расстались скандально и долго "делили" ребенка между собой, в частности, актер обвинял экс-супругу в том, что она не дает ему видеться с девочкой.Ранее стало известно, что Болдуин станет отцом в восьмой раз.
https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), шоу-бизнес, ким бейсингер (кимила энн бейсингер), сша
18:33 27.06.2022 (обновлено: 18:34 27.06.2022)
Дочь Алека Болдуина рассказала о пережитом изнасиловании
Айрленд Болдуин призналась, что подверглась изнасилованию, а потом сделала аборт
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
Дочь Алека Болдуина Айрленд призналась, что ее изнасиловали в подростковом возрасте, когда она находилась в бессознательном состоянии, передает
Daily Mail.
По словам 26-летней девушки, о произошедшем знала только медсестра. Из-за травмирующего опыта Айрленд долгое время находилась в абьюзивных отношениях и пристрастилась к алкоголю на вечеринках.
Поводом для признания стали новости об отмене права на аборт среди женщин в США. Болдуин стала размышлять, что бы могло случится, если бы после произошедшего она забеременела.
"Увидев, как другие отважные девушки делятся своими историями, я задумалась о том, какой была бы моя жизнь, если бы я забеременела и мне пришлось бы воспитывать этого ребенка. При этом у меня есть медицинская помощь, деньги и поддержка – чего многие женщины лишены. И это могло бы быть просто невозможным и травматичным", – сказала она в социальных сетях.
Девушка вспомнила и о другом аборте, о котором тоже не жалеет, поскольку вместе с тем молодым человеком они были несчастливы.
"Я решила сделать аборт, потому что точно знаю, каково это, родиться у двух людей, которые ненавидят друг друга", – заключила она.
Айрленд – единственная дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер. Ее родители расстались скандально и долго "делили" ребенка между собой, в частности, актер обвинял экс-супругу в том, что она не дает ему видеться с девочкой.
Ранее стало известно, что Болдуин станет
отцом в восьмой раз.