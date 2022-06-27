https://ria.ru/20220627/irelandbaldwin-1798509312.html

Дочь Алека Болдуина рассказала о пережитом изнасиловании

Дочь Алека Болдуина рассказала о пережитом изнасиловании - РИА Новости, 27.06.2022

Дочь Алека Болдуина рассказала о пережитом изнасиловании

Дочь Алека Болдуина Айрленд призналась, что ее изнасиловали в подростковом возрасте, когда она находилась в бессознательном состоянии, передает Daily Mail. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:33

2022-06-27T18:33

2022-06-27T18:34

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Дочь Алека Болдуина Айрленд призналась, что ее изнасиловали в подростковом возрасте, когда она находилась в бессознательном состоянии, передает Daily Mail.По словам 26-летней девушки, о произошедшем знала только медсестра. Из-за травмирующего опыта Айрленд долгое время находилась в абьюзивных отношениях и пристрастилась к алкоголю на вечеринках.Поводом для признания стали новости об отмене права на аборт среди женщин в США. Болдуин стала размышлять, что бы могло случится, если бы после произошедшего она забеременела.Девушка вспомнила и о другом аборте, о котором тоже не жалеет, поскольку вместе с тем молодым человеком они были несчастливы.Айрленд – единственная дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер. Ее родители расстались скандально и долго "делили" ребенка между собой, в частности, актер обвинял экс-супругу в том, что она не дает ему видеться с девочкой.Ранее стало известно, что Болдуин станет отцом в восьмой раз.

https://ria.ru/20220625/protesty-1798104358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), шоу-бизнес, ким бейсингер (кимила энн бейсингер), сша