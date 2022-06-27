https://ria.ru/20220627/ipoteka-1798291123.html

В Приамурье семьи с "дальневосточной ипотекой" получили социальную выплату

В Приамурье семьи с "дальневосточной ипотекой" получили социальную выплату - РИА Новости, 27.06.2022

В Приамурье семьи с "дальневосточной ипотекой" получили социальную выплату

Почти 20 молодым семьям в Амурской области, являющимися получателями "дальневосточной ипотеки", выделили единовременную социальную выплату на общую сумму 5,5... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T04:21

2022-06-27T04:21

2022-06-27T10:39

общество

амурская область

ипотека

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июн - РИА Новости. Почти 20 молодым семьям в Амурской области, являющимися получателями "дальневосточной ипотеки", выделили единовременную социальную выплату на общую сумму 5,5 миллиона рублей для участия в льготном ипотечном кредитовании, сообщает региональное правительство.Заместитель директора департамента развития территорий и проекта "Дальневосточная ипотека" Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин отметил, что Амурская область по темпам реализации программы входит в пятерку лидеров по округу."На сегодняшний день в целом по области заключено без малого 4500 договоров на сумму свыше 18 миллиардов рублей", - приводятся слова Потанина в сообщении.Он отметил, что набирает популярность строительство собственных домов на средства, полученные по программе. Сегодня количество кредитов для ИЖС приближается к 150.Предоставление единовременной социальной выплаты молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании инициировал губернатор Амурской области Василий Орлов в 2020 году. Такую меру поддержки им оказывают в ходе реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области"."Всего социальную выплату успели получить 159 молодых семей, которые купили жилье в сельской местности и остались там жить и работать. Из областного бюджета на эти цели было выделено 37,7 миллиона рублей. По итогам двух лет можно сказать, что мера поддержки реально работает и востребована у молодежи... Будем продолжать программу", - прокомментировал Орлов.Право на получение поддержки из областного бюджета имеют молодые семьи – участники программы "Дальневосточная ипотека", заключившие с банком жилищный (ипотечный) договор на покупку жилья в собственность, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов или на строительство дома на сельских территориях, включенных в утвержденный перечень.Выплата молодым семьям для участия в льготном ипотечном кредитовании предоставляется однократно. Она составляет 10% от размера льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Выделенные средства направляются на погашение ссудной задолженности по кредиту.

https://ria.ru/20220624/stroitelstvo-1797723145.html

https://ria.ru/20220624/priamure-1797727365.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, ипотека, василий орлов (губернатор)