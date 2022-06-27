https://ria.ru/20220627/investsoglasheniya-1798394616.html

В Ульяновской области заключены три инвестсоглашения в сфере АПК

В Ульяновской области заключены три инвестсоглашения в сфере АПК - РИА Новости, 27.06.2022

В Ульяновской области заключены три инвестсоглашения в сфере АПК

Ульяновская область заключила на областном Дне поля три инвестиционных соглашения в сфере АПК, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:03

2022-06-27T13:03

2022-06-27T13:03

ульяновская область

экономика

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УЛЬЯНОВСК, 27 июн — РИА Новости. Ульяновская область заключила на областном Дне поля три инвестиционных соглашения в сфере АПК, сообщает пресс-служба регионального правительства.Один из инвестпроектов предусматривает строительство на территории региона животноводческого комплекса на 600 голов крупного рогатого скота. Второй – это новый комплекс молочного направления на 300 голов КРС. Третье соглашение подразумевает строительство и модернизацию элеватора, ввод в оборот неиспользуемых земель, а также производство продукции растениеводства. Суммарно производства дадут жителям региона около 130 новых рабочих мест, говорится в сообщении.По данным регионального министерства агрокомплекса и развития сельских территорий, в этом году в Ульяновской области засеяно 763 тысячи гектаров земли, что составляет 103,5% от запланированной площади. По сравнению с прошлым годом, площадь ярового сева увеличена на 70 тысяч гектаров или на 10%. Кроме того, выполнены и перевыполнены запланированные задачи по севу стратегических культур: сахарной свеклы, картофеля, овощей.Также на встрече обсудили вопрос вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время в Ульяновской области их порядка 138 тысяч гектаров. По расчетам специалистов, с этой площади можно получить около 400 тысяч тонн зерна. Это практически треть того урожая, который был собран в области в прошлом году.За успехи в весенней посевной кампании в областной День поля лучших работников сельского хозяйства отметили наградами различных уровней, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220520/posevnaya-1789733055.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика