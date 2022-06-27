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В Ульяновской области заключены три инвестсоглашения в сфере АПК - РИА Новости, 27.06.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220627/investsoglasheniya-1798394616.html
В Ульяновской области заключены три инвестсоглашения в сфере АПК
В Ульяновской области заключены три инвестсоглашения в сфере АПК - РИА Новости, 27.06.2022
В Ульяновской области заключены три инвестсоглашения в сфере АПК
Ульяновская область заключила на областном Дне поля три инвестиционных соглашения в сфере АПК, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:03
2022-06-27T13:03
ульяновская область
экономика
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УЛЬЯНОВСК, 27 июн — РИА Новости. Ульяновская область заключила на областном Дне поля три инвестиционных соглашения в сфере АПК, сообщает пресс-служба регионального правительства.Один из инвестпроектов предусматривает строительство на территории региона животноводческого комплекса на 600 голов крупного рогатого скота. Второй – это новый комплекс молочного направления на 300 голов КРС. Третье соглашение подразумевает строительство и модернизацию элеватора, ввод в оборот неиспользуемых земель, а также производство продукции растениеводства. Суммарно производства дадут жителям региона около 130 новых рабочих мест, говорится в сообщении.По данным регионального министерства агрокомплекса и развития сельских территорий, в этом году в Ульяновской области засеяно 763 тысячи гектаров земли, что составляет 103,5% от запланированной площади. По сравнению с прошлым годом, площадь ярового сева увеличена на 70 тысяч гектаров или на 10%. Кроме того, выполнены и перевыполнены запланированные задачи по севу стратегических культур: сахарной свеклы, картофеля, овощей.Также на встрече обсудили вопрос вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время в Ульяновской области их порядка 138 тысяч гектаров. По расчетам специалистов, с этой площади можно получить около 400 тысяч тонн зерна. Это практически треть того урожая, который был собран в области в прошлом году.За успехи в весенней посевной кампании в областной День поля лучших работников сельского хозяйства отметили наградами различных уровней, добавили в пресс-службе.
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экономика
13:03 27.06.2022
 

В Ульяновской области заключены три инвестсоглашения в сфере АПК

© Фото : Минсельхоз Ульяновской области / OKЗаключение инвестсоглашения в сфере АПК на "Дне поля" в Ульяновской области
Заключение инвестсоглашения в сфере АПК на Дне поля в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Минсельхоз Ульяновской области / OK
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УЛЬЯНОВСК, 27 июн — РИА Новости. Ульяновская область заключила на областном Дне поля три инвестиционных соглашения в сфере АПК, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Один из инвестпроектов предусматривает строительство на территории региона животноводческого комплекса на 600 голов крупного рогатого скота. Второй – это новый комплекс молочного направления на 300 голов КРС. Третье соглашение подразумевает строительство и модернизацию элеватора, ввод в оборот неиспользуемых земель, а также производство продукции растениеводства. Суммарно производства дадут жителям региона около 130 новых рабочих мест, говорится в сообщении.
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 14:36Ульяновская область
Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана
По данным регионального министерства агрокомплекса и развития сельских территорий, в этом году в Ульяновской области засеяно 763 тысячи гектаров земли, что составляет 103,5% от запланированной площади. По сравнению с прошлым годом, площадь ярового сева увеличена на 70 тысяч гектаров или на 10%. Кроме того, выполнены и перевыполнены запланированные задачи по севу стратегических культур: сахарной свеклы, картофеля, овощей.
"Весенняя посевная кампания в Ульяновской области прошла успешно. Благодарю всех, кто трудился не покладая рук на посевной", - сказал на заседании и.о. министра агрокомплекса и развития сельских территорий области Михаил Семенкин.
Также на встрече обсудили вопрос вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время в Ульяновской области их порядка 138 тысяч гектаров. По расчетам специалистов, с этой площади можно получить около 400 тысяч тонн зерна. Это практически треть того урожая, который был собран в области в прошлом году.
За успехи в весенней посевной кампании в областной День поля лучших работников сельского хозяйства отметили наградами различных уровней, добавили в пресс-службе.
 
Ульяновская областьЭкономика
 
 
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