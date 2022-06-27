https://ria.ru/20220627/internet-1798294263.html

Спецпредставитель президента: отключить Россию от интернета невозможно

Спецпредставитель президента: отключить Россию от интернета невозможно - РИА Новости, 27.06.2022

Спецпредставитель президента: отключить Россию от интернета невозможно

Отключение России от глобального интернета практически невозможно, отгораживаться от него также никто не собирается, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T06:21

2022-06-27T06:21

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Отключение России от глобального интернета практически невозможно, отгораживаться от него также никто не собирается, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.Собеседник агентства отметил, что в этом случае продолжат работу локальные ресурсы, "а коннекторы к мировому интернету мы достроим"."Но повторения ситуации 1991 года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет", — заключил спецпредставитель президента.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что Россия может получать интернет-трафик из Азии, если ее отключат от европейских точек обмена. По его словам, главный магистральный оператор — "Ростелеком" — готов к подобному сценарию.О том, что Россия не останется без интернета, говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров. Запал после начала российской военной операции по демилитаризации и денацификации Украины усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Америке и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/pushkov-1790885618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/rossiya-1793713059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия