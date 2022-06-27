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Владеющая сетью отелей Holiday Inn британская компания IHG уходит из России
Владеющая сетью отелей Holiday Inn британская компания IHG уходит из России - РИА Новости, 27.06.2022
Владеющая сетью отелей Holiday Inn британская компания IHG уходит из России
Британский оператор гостиничных сетей IHG, которому принадлежит сеть Holiday Inn, объявил об остановке деятельности в России, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:28
2022-06-27T20:28
2022-06-27T21:43
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Британский оператор гостиничных сетей IHG, которому принадлежит сеть Holiday Inn, объявил об остановке деятельности в России, говорится в сообщении компании.Ранее, в марте, компания сообщила о прекращении будущих инвестиций, деятельности по развитию и открытия новых отелей в России. IHG также объявляла о закрытии офиса в Москве.В апреле компания заявляла о том, что ведет переговоры с владельцами 28 отелей под брендом IHG в России по поводу комплексных долгосрочных договоров управления и франшизы, по которым эти отели работают.IHG (InterContinental Hotels Group) - британский оператор гостиничных сетей, владеющий в том числе Holiday Inn и Crowne Plaza. Компания владеет почти 6 тысячами отелей более чем в 100 странах мира, насчитывает около 325 тысяч сотрудников в отелях и корпоративных офисах.
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20:28 27.06.2022 (обновлено: 21:43 27.06.2022)
Владеющая сетью отелей Holiday Inn британская компания IHG уходит из России
Британская компания IHG, владеющая сетью отелей Holiday Inn, уходит из России