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В США назвали конечную цель игры против России - РИА Новости, 27.06.2022
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В США назвали конечную цель игры против России
В США назвали конечную цель игры против России - РИА Новости, 27.06.2022
В США назвали конечную цель игры против России
США однозначно настроены продолжать вредить России. Такое мнение в интервью американскому изданию The Nation высказал философ, лингвист и политический публицист РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T02:53
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сша
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США однозначно настроены продолжать вредить России. Такое мнение в интервью американскому изданию The Nation высказал философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, комментируя сложившуюся на Украине ситуацию.Он напомнил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в альянс. "Разумеется, все это делалось сознательно с целью провокации", — уверен Хомский.Данный процесс, отметил эксперт, ускорился после избрания президентом Соединенных Штатов Джо Байдена. В Госдепартаменте признали, что до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности."Мы (США. — Прим. ред.) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации, с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует", — резюмировал Хомский.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Gray Zone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", выразил уверенность Фриман.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, украина, россия, нато, в мире
02:53 27.06.2022 (обновлено: 10:24 27.06.2022)
 
В США назвали конечную цель игры против России

Американский публицист Хомский заявил, что США намерены продолжать вредить России

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США однозначно настроены продолжать вредить России. Такое мнение в интервью американскому изданию The Nation высказал философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, комментируя сложившуюся на Украине ситуацию.

"Они (США. — Прим. ред.) однозначно настроены продолжать вредить России", — выразил уверенность эксперт.

Он напомнил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в альянс. "Разумеется, все это делалось сознательно с целью провокации", — уверен Хомский.
Данный процесс, отметил эксперт, ускорился после избрания президентом Соединенных Штатов Джо Байдена. В Госдепартаменте признали, что до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности.
"Мы (США. — Прим. ред.) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации, с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует", — резюмировал Хомский.
Ржавый указатель с расстоянием до Киева - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
01:07
США уличили в намерении довести Украину до краха
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Gray Zone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", выразил уверенность Фриман.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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