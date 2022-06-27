02:53 27.06.2022 (обновлено: 10:24 27.06.2022)
В США назвали конечную цель игры против России
Американский публицист Хомский заявил, что США намерены продолжать вредить России
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США однозначно настроены продолжать вредить России. Такое мнение в интервью американскому изданию The Nation высказал философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, комментируя сложившуюся на Украине ситуацию.
"Они (США. — Прим. ред.) однозначно настроены продолжать вредить России", — выразил уверенность эксперт.
Данный процесс, отметил эксперт, ускорился после избрания президентом Соединенных Штатов Джо Байдена. В Госдепартаменте признали, что до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности.
"Мы (США. — Прим. ред.) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации, с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует", — резюмировал Хомский.
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Gray Zone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", выразил уверенность Фриман.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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