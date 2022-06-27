https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html

В США назвали конечную цель игры против России

В США назвали конечную цель игры против России - РИА Новости, 27.06.2022

В США назвали конечную цель игры против России

США однозначно настроены продолжать вредить России. Такое мнение в интервью американскому изданию The Nation высказал философ, лингвист и политический публицист РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T02:53

2022-06-27T02:53

2022-06-27T10:24

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США однозначно настроены продолжать вредить России. Такое мнение в интервью американскому изданию The Nation высказал философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, комментируя сложившуюся на Украине ситуацию.Он напомнил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в альянс. "Разумеется, все это делалось сознательно с целью провокации", — уверен Хомский.Данный процесс, отметил эксперт, ускорился после избрания президентом Соединенных Штатов Джо Байдена. В Госдепартаменте признали, что до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США отказывались обсуждать какие-либо беспокойства Москвы по поводу вопросов безопасности."Мы (США. — Прим. ред.) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации, с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует", — резюмировал Хомский.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Gray Zone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", выразил уверенность Фриман.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, россия, нато, в мире