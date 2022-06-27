https://ria.ru/20220627/gruziya-1798512108.html

Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней

Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней - РИА Новости, 27.06.2022

Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней

Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:16

2022-06-27T18:16

2022-06-27T18:16

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ПЯТИГОРСК, 27 июн — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло."По моим данным, там снесло участок дороги. Два-три дня — это минимальный срок восстановления", — сказал Меняйло на совещании.Он также поручил ведомствам разобраться со скоплением транспорта, проконтролировать, чтобы ожидающие в очереди перед границей автомобилисты были обеспечены всем необходимым, в том числе водой.По данным ГУМЧС по Северной Осетии, движение на Военно-Грузинской дороге было запрещено с 17.10 26 июня до особого распоряжения из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии и невозможности обеспечения безопасного проезда. По последним данным, более 500 транспортных средств ожидают ее открытия непосредственно на российской границе.

https://ria.ru/20220627/gruziya-1798343049.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

грузия, граница, россия, автомобили, погода, новости - туризм, туризм, туристы