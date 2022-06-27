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Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
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Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней
Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней - РИА Новости, 27.06.2022
Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней
Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:16
2022-06-27T18:16
туризм
грузия
граница
россия
автомобили
погода
новости - туризм
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ПЯТИГОРСК, 27 июн — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло."По моим данным, там снесло участок дороги. Два-три дня — это минимальный срок восстановления", — сказал Меняйло на совещании.Он также поручил ведомствам разобраться со скоплением транспорта, проконтролировать, чтобы ожидающие в очереди перед границей автомобилисты были обеспечены всем необходимым, в том числе водой.По данным ГУМЧС по Северной Осетии, движение на Военно-Грузинской дороге было запрещено с 17.10 26 июня до особого распоряжения из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии и невозможности обеспечения безопасного проезда. По последним данным, более 500 транспортных средств ожидают ее открытия непосредственно на российской границе.
https://ria.ru/20220627/gruziya-1798343049.html
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грузия, граница, россия, автомобили, погода, новости - туризм, туризм, туристы
18:16 27.06.2022
 
Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней

Глава Северной Осетии: на восстановление Военно-Грузинской дороги уйдет около трех дней

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоенно-грузинская дорога
Военно-грузинская дорога - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ПЯТИГОРСК, 27 июн — РИА Новости. Военно-Грузинская дорога может оставаться закрытой около трех дней, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"По моим данным, там снесло участок дороги. Два-три дня — это минимальный срок восстановления", — сказал Меняйло на совещании.
Он также поручил ведомствам разобраться со скоплением транспорта, проконтролировать, чтобы ожидающие в очереди перед границей автомобилисты были обеспечены всем необходимым, в том числе водой.
По данным ГУМЧС по Северной Осетии, движение на Военно-Грузинской дороге было запрещено с 17.10 26 июня до особого распоряжения из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии и невозможности обеспечения безопасного проезда. По последним данным, более 500 транспортных средств ожидают ее открытия непосредственно на российской границе.
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе. - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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