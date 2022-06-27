Рейтинг@Mail.ru
Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220627/gruziya-1798473228.html
Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии
Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии - РИА Новости, 27.06.2022
Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии
Сошедший оползень накрыл туриста в грузинском регионе Мцхета-Мтианети, ведутся поиски пропавшего, передает в понедельник телекомпания "Формула". РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:00
2022-06-27T16:00
туризм
грузия
в мире
новости - туризм
погода
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44034/99/440349937_0:32:600:370_1920x0_80_0_0_629e3df90cd6c536d54e9acc8c3348fd.jpg
ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости. Сошедший оползень накрыл туриста в грузинском регионе Мцхета-Мтианети, ведутся поиски пропавшего, передает в понедельник телекомпания "Формула"."Человек исчез в результате схода оползня в Пшави, поисковые работы продолжаются", — сообщает ТВ. Гражданином какой страны он является, пока не известно.МВД Грузии заявило, что в связи со сложившейся ситуацией в стране после проливных дождей начата эвакуация жителей сел на вертолетах."В Душетском муниципалитете Мцхета-Мтианетского района в связи с ограничением движения на дороге Служба управления по чрезвычайным ситуациям МВД начала эвакуацию застрявших граждан. К процессу были незамедлительно привлечены сотрудники пожарно-спасательного управления, а сегодня утром к спасательной операции подключили вертолеты пограничной полиции", — уточняют в ведомстве.
https://ria.ru/20220627/sochi-1798394220.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44034/99/440349937_32:0:568:402_1920x0_80_0_0_f23853836dd7143c3e6950152a595ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, в мире, новости - туризм, погода, туристы
16:00 27.06.2022
 
Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии

В Грузии сошедший оползень накрыл туриста, ведутся его поиски

© РИА Новости / Бесик ПипияКрестовый перевал – высшая точка Военно-Грузинской дороги
Крестовый перевал – высшая точка Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Бесик Пипия
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости. Сошедший оползень накрыл туриста в грузинском регионе Мцхета-Мтианети, ведутся поиски пропавшего, передает в понедельник телекомпания "Формула".
"Человек исчез в результате схода оползня в Пшави, поисковые работы продолжаются", — сообщает ТВ. Гражданином какой страны он является, пока не известно.
МВД Грузии заявило, что в связи со сложившейся ситуацией в стране после проливных дождей начата эвакуация жителей сел на вертолетах.
"В Душетском муниципалитете Мцхета-Мтианетского района в связи с ограничением движения на дороге Служба управления по чрезвычайным ситуациям МВД начала эвакуацию застрявших граждан. К процессу были незамедлительно привлечены сотрудники пожарно-спасательного управления, а сегодня утром к спасательной операции подключили вертолеты пограничной полиции", — уточняют в ведомстве.
Вертолет МЧС совершает поисковый облет над морем в Лазаревском районе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 12:53Туризм
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы
 
ТуризмГрузияВ миреНовости - ТуризмПогодатуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала