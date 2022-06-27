https://ria.ru/20220627/gruziya-1798473228.html

Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии

Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии - РИА Новости, 27.06.2022

Сошедший оползень накрыл туриста в Грузии

Сошедший оползень накрыл туриста в грузинском регионе Мцхета-Мтианети, ведутся поиски пропавшего, передает в понедельник телекомпания "Формула". РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:00

2022-06-27T16:00

2022-06-27T16:00

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ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости. Сошедший оползень накрыл туриста в грузинском регионе Мцхета-Мтианети, ведутся поиски пропавшего, передает в понедельник телекомпания "Формула"."Человек исчез в результате схода оползня в Пшави, поисковые работы продолжаются", — сообщает ТВ. Гражданином какой страны он является, пока не известно.МВД Грузии заявило, что в связи со сложившейся ситуацией в стране после проливных дождей начата эвакуация жителей сел на вертолетах."В Душетском муниципалитете Мцхета-Мтианетского района в связи с ограничением движения на дороге Служба управления по чрезвычайным ситуациям МВД начала эвакуацию застрявших граждан. К процессу были незамедлительно привлечены сотрудники пожарно-спасательного управления, а сегодня утром к спасательной операции подключили вертолеты пограничной полиции", — уточняют в ведомстве.

https://ria.ru/20220627/sochi-1798394220.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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