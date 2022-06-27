11:03 27.06.2022 (обновлено: 11:38 27.06.2022)
Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией
Служба доходов минфина Грузии временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за непогоды
© Фото : Ministry of Finance of GeorgiaКонтрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе.
Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе.. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости. Грузия из-за непогоды временно закрыла таможенный пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией, сообщила Служба доходов минфина страны.
Там пояснили, что из-за обильных дождей вышли из берегов реки Терги и Девдорак, они размыли участок дороги между двумя странами в районе 165-го километра трассы Дариали — Ларс.
"Ввоз-вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пост, не осуществляются", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В целях безопасности всех пассажиров и сотрудников поста "Казбеги" перевели в безопасную зону.
КПП продолжит работу в обычном режиме после улучшения погоды и окончания восстановительных работ.