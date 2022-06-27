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Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
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Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией
Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией - РИА Новости, 27.06.2022
Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией
Грузия из-за непогоды временно закрыла таможенный пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией, сообщила Служба доходов минфина страны. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:03
2022-06-27T11:38
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ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости. Грузия из-за непогоды временно закрыла таможенный пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией, сообщила Служба доходов минфина страны.Там пояснили, что из-за обильных дождей вышли из берегов реки Терги и Девдорак, они размыли участок дороги между двумя странами в районе 165-го километра трассы Дариали — Ларс.В целях безопасности всех пассажиров и сотрудников поста "Казбеги" перевели в безопасную зону.КПП продолжит работу в обычном режиме после улучшения погоды и окончания восстановительных работ.
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в мире, грузия, россия, новости - туризм
11:03 27.06.2022 (обновлено: 11:38 27.06.2022)
 
Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией

Служба доходов минфина Грузии временно закрыла сухопутную границу с Россией из-за непогоды

© Фото : Ministry of Finance of GeorgiaКонтрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе.
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе. - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Ministry of Finance of Georgia
Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе.. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости. Грузия из-за непогоды временно закрыла таможенный пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией, сообщила Служба доходов минфина страны.
Там пояснили, что из-за обильных дождей вышли из берегов реки Терги и Девдорак, они размыли участок дороги между двумя странами в районе 165-го километра трассы Дариали — Ларс.
"Ввоз-вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенный пост, не осуществляются", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
В целях безопасности всех пассажиров и сотрудников поста "Казбеги" перевели в безопасную зону.
КПП продолжит работу в обычном режиме после улучшения погоды и окончания восстановительных работ.
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