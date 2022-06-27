https://ria.ru/20220627/gruziya-1798343049.html

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией - РИА Новости, 27.06.2022

Грузия временно закрыла сухопутную границу с Россией

Грузия из-за непогоды временно закрыла таможенный пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией, сообщила Служба доходов минфина страны. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:03

2022-06-27T11:03

2022-06-27T11:38

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ТБИЛИСИ, 27 июн — РИА Новости. Грузия из-за непогоды временно закрыла таможенный пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией, сообщила Служба доходов минфина страны.Там пояснили, что из-за обильных дождей вышли из берегов реки Терги и Девдорак, они размыли участок дороги между двумя странами в районе 165-го километра трассы Дариали — Ларс.В целях безопасности всех пассажиров и сотрудников поста "Казбеги" перевели в безопасную зону.КПП продолжит работу в обычном режиме после улучшения погоды и окончания восстановительных работ.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, россия, новости - туризм