https://ria.ru/20220627/gretsiya-1798348102.html

Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами

Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами - РИА Новости, 27.06.2022

Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами

Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:14

2022-06-27T11:14

2022-06-27T11:21

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством."Конечно, сейчас возможности в этом плане ограничены, поскольку греческие власти прекратили всякие контакты, как с посольством, так и с генеральным консульством, а после массовой высылки 12 апреля большой группы российских дипломатов, пострадали и консульские сотрудники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Несмотря на это, мы всегда откликнемся на обращение к нам, и, по крайней мере, окажем консультативную помощь", - добавил посол.

https://ria.ru/20220624/zapret-1797889930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, россия, афины, москва