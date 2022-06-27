https://ria.ru/20220627/gretsiya-1798348102.html
Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами
Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами - РИА Новости, 27.06.2022
Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами
Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:14
2022-06-27T11:14
2022-06-27T11:21
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством."Конечно, сейчас возможности в этом плане ограничены, поскольку греческие власти прекратили всякие контакты, как с посольством, так и с генеральным консульством, а после массовой высылки 12 апреля большой группы российских дипломатов, пострадали и консульские сотрудники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Несмотря на это, мы всегда откликнемся на обращение к нам, и, по крайней мере, окажем консультативную помощь", - добавил посол.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, греция, россия, афины, москва
11:14 27.06.2022 (обновлено: 11:21 27.06.2022)
Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами
Посол Маслов: греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил
, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством.
"Конечно, сейчас возможности в этом плане ограничены, поскольку греческие власти прекратили всякие контакты, как с посольством, так и с генеральным консульством, а после массовой высылки 12 апреля большой группы российских дипломатов, пострадали и консульские сотрудники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Несмотря на это, мы всегда откликнемся на обращение к нам, и, по крайней мере, окажем консультативную помощь", - добавил посол.