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Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами - РИА Новости, 27.06.2022
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Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами
Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами - РИА Новости, 27.06.2022
Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами
Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:14
2022-06-27T11:21
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россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством."Конечно, сейчас возможности в этом плане ограничены, поскольку греческие власти прекратили всякие контакты, как с посольством, так и с генеральным консульством, а после массовой высылки 12 апреля большой группы российских дипломатов, пострадали и консульские сотрудники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Несмотря на это, мы всегда откликнемся на обращение к нам, и, по крайней мере, окажем консультативную помощь", - добавил посол.
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в мире, греция, россия, афины, москва
11:14 27.06.2022 (обновлено: 11:21 27.06.2022)
 
Греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами

Посол Маслов: греческие власти прекратили контакты с российскими диппредставительствами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил, что греческие власти прекратили контакты с посольством и генконсульством.
"Конечно, сейчас возможности в этом плане ограничены, поскольку греческие власти прекратили всякие контакты, как с посольством, так и с генеральным консульством, а после массовой высылки 12 апреля большой группы российских дипломатов, пострадали и консульские сотрудники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Несмотря на это, мы всегда откликнемся на обращение к нам, и, по крайней мере, окажем консультативную помощь", - добавил посол.
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