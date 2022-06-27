https://ria.ru/20220627/gretsiya-1798337354.html
Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол
Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол - РИА Новости, 27.06.2022
Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол
Греция перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны, заявил посол РФ в этой... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:57
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Греция перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны, заявил посол РФ в этой стране Андрей Маслов."Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу", - сказал посол в эфире "Россия 24"."Что касается непосредственно безопасности, я бы не сказал, что угрозы очень велики для российских граждан. И исходят они не от греков, а от националистически настроенных украинцев - как постоянно проживающих в этой стране, так и так называемых беженцев. Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220625/gretsiya-1798036287.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, греция, россия, новости - туризм
10:52 27.06.2022 (обновлено: 10:57 27.06.2022)
Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол
Посол в Афинах Маслов заявил, что Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Греция перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны, заявил
посол РФ в этой стране Андрей Маслов.
"Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу", - сказал посол в эфире "Россия 24".
"Что касается непосредственно безопасности, я бы не сказал, что угрозы очень велики для российских граждан. И исходят они не от греков, а от националистически настроенных украинцев - как постоянно проживающих в этой стране, так и так называемых беженцев. Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие", - добавил дипломат.