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Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
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Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол
Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол - РИА Новости, 27.06.2022
Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол
Греция перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны, заявил посол РФ в этой... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T10:52
2022-06-27T10:57
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Греция перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны, заявил посол РФ в этой стране Андрей Маслов."Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу", - сказал посол в эфире "Россия 24"."Что касается непосредственно безопасности, я бы не сказал, что угрозы очень велики для российских граждан. И исходят они не от греков, а от националистически настроенных украинцев - как постоянно проживающих в этой стране, так и так называемых беженцев. Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие", - добавил дипломат.
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в мире, греция, россия, новости - туризм
10:52 27.06.2022 (обновлено: 10:57 27.06.2022)
 
Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян, заявил посол

Посол в Афинах Маслов заявил, что Греция перестала быть благоприятной для отдыха россиян

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссийский фрегат "Штандарт" в порту Рафина, Греция
Российский фрегат Штандарт в порту Рафина, Греция - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Российский фрегат "Штандарт" в порту Рафина, Греция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Греция перестала быть благоприятной для отдыха российских туристов: не ослабевает волна русофобии, ее подогревает руководство страны, заявил посол РФ в этой стране Андрей Маслов.
"Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу", - сказал посол в эфире "Россия 24".
"Что касается непосредственно безопасности, я бы не сказал, что угрозы очень велики для российских граждан. И исходят они не от греков, а от националистически настроенных украинцев - как постоянно проживающих в этой стране, так и так называемых беженцев. Факты такие нам известны. Нам в посольство регулярно звонят пострадавшие", - добавил дипломат.
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