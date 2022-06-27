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Четыре человека незаконно пересекли российскую границу с Финляндией - РИА Новости, 27.06.2022
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Четыре человека незаконно пересекли российскую границу с Финляндией
Четыре человека незаконно пересекли российскую границу с Финляндией - РИА Новости, 27.06.2022
Четыре человека незаконно пересекли российскую границу с Финляндией
Четыре человека незаконно пересекли российско-финскую границу на северо-востоке страны в местечке Куйваярви, коммуна Суомуссалми, сообщает пограничная охрана... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T19:32
2022-06-27T19:32
в мире
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека незаконно пересекли российско-финскую границу на северо-востоке страны в местечке Куйваярви, коммуна Суомуссалми, сообщает пограничная охрана Финляндии."Пограничная охрана Кайнуу проводит расследование по подозрению в несанкционированном пересечении границы из России в Финляндию четырьмя иностранцами в Куйваярви в Суомуссалми. Вечером 26 июня 2022 года пограничная служба получила информацию о четырех иностранцах на финской стороне, которые выразили желание попросить убежище", - говорится в сообщении.Пограничная служба получила заявления о предоставлении убежища и начала этот процесс, а также предварительное расследование пограничных правонарушений, связанных с въездом этих лиц, уточняется в сообщении.Пограничный комиссар Кайнуу проинформировал российских коллег из Калевальского района Карелии о данном инциденте.Как уточняют финские СМИ, запросившие убежище не являются гражданами России.
https://ria.ru/20220623/kosti-1797476846.html
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в мире, финляндия, россия
19:32 27.06.2022
 
Четыре человека незаконно пересекли российскую границу с Финляндией

Четыре человека незаконно пересекли российскую границу и запросили убежище в Финляндии

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека незаконно пересекли российско-финскую границу на северо-востоке страны в местечке Куйваярви, коммуна Суомуссалми, сообщает пограничная охрана Финляндии.
"Пограничная охрана Кайнуу проводит расследование по подозрению в несанкционированном пересечении границы из России в Финляндию четырьмя иностранцами в Куйваярви в Суомуссалми. Вечером 26 июня 2022 года пограничная служба получила информацию о четырех иностранцах на финской стороне, которые выразили желание попросить убежище", - говорится в сообщении.
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Пограничная служба получила заявления о предоставлении убежища и начала этот процесс, а также предварительное расследование пограничных правонарушений, связанных с въездом этих лиц, уточняется в сообщении.
Пограничный комиссар Кайнуу проинформировал российских коллег из Калевальского района Карелии о данном инциденте.
Как уточняют финские СМИ, запросившие убежище не являются гражданами России.
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