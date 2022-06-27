https://ria.ru/20220627/granitsa-1798550125.html

Четыре человека незаконно пересекли российскую границу с Финляндией

Четыре человека незаконно пересекли российскую границу с Финляндией - РИА Новости, 27.06.2022

Четыре человека незаконно пересекли российскую границу с Финляндией

Четыре человека незаконно пересекли российско-финскую границу на северо-востоке страны в местечке Куйваярви, коммуна Суомуссалми, сообщает пограничная охрана... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T19:32

2022-06-27T19:32

2022-06-27T19:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека незаконно пересекли российско-финскую границу на северо-востоке страны в местечке Куйваярви, коммуна Суомуссалми, сообщает пограничная охрана Финляндии."Пограничная охрана Кайнуу проводит расследование по подозрению в несанкционированном пересечении границы из России в Финляндию четырьмя иностранцами в Куйваярви в Суомуссалми. Вечером 26 июня 2022 года пограничная служба получила информацию о четырех иностранцах на финской стороне, которые выразили желание попросить убежище", - говорится в сообщении.Пограничная служба получила заявления о предоставлении убежища и начала этот процесс, а также предварительное расследование пограничных правонарушений, связанных с въездом этих лиц, уточняется в сообщении.Пограничный комиссар Кайнуу проинформировал российских коллег из Калевальского района Карелии о данном инциденте.Как уточняют финские СМИ, запросившие убежище не являются гражданами России.

https://ria.ru/20220623/kosti-1797476846.html

https://ria.ru/20220627/alkogol-1798406045.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, россия