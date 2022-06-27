https://ria.ru/20220627/gospodderzhka-1798457141.html

Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы

Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы - РИА Новости, 27.06.2022

Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы

Росфинмониторинг выявил схему с яхтой, которую одна из российских агрокомпаний, получающих господдержку, купила за рубежом под видом оборудования, рассказал... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:14

2022-06-27T15:14

2022-06-27T15:22

экономика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

владимир путин

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798439273_0:83:3070:1810_1920x0_80_0_0_5533e93144587692c41dcb454290eaff.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг выявил схему с яхтой, которую одна из российских агрокомпаний, получающих господдержку, купила за рубежом под видом оборудования, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, сейчас Росфинмониторинг с коллегами из финансовых разведок этих стран и с ФСБ документирует это событие, чтобы не дать возможности его развития."Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту?", - поинтересовался президент. "Да, яхту, которую, я думаю, у них и отберут завтра же", - ответил Чиханчин.

https://ria.ru/20220627/oborot-1798441297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)