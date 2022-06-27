15:14 27.06.2022 (обновлено: 15:22 27.06.2022)
Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы
Росфинмониторинг выявил схему с яхтой, купленной агрокомпанией с господдержкой как теплица
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг выявил схему с яхтой, которую одна из российских агрокомпаний, получающих господдержку, купила за рубежом под видом оборудования, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В системе господдержки продолжаем работу... И здесь вышли тоже на одну ситуацию, где одно из предприятий, аграрное предприятие, получая длительное время господдержку, в марте перевело за рубеж деньги под видом приобретения технологического оборудования, а фактически приобрело яхту", - сказал Чиханчин.
По его словам, сейчас Росфинмониторинг с коллегами из финансовых разведок этих стран и с ФСБ документирует это событие, чтобы не дать возможности его развития.
"Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту?", - поинтересовался президент. "Да, яхту, которую, я думаю, у них и отберут завтра же", - ответил Чиханчин.