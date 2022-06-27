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Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы - РИА Новости, 27.06.2022
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Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы
Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы - РИА Новости, 27.06.2022
Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы
Росфинмониторинг выявил схему с яхтой, которую одна из российских агрокомпаний, получающих господдержку, купила за рубежом под видом оборудования, рассказал... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:14
2022-06-27T15:22
экономика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг выявил схему с яхтой, которую одна из российских агрокомпаний, получающих господдержку, купила за рубежом под видом оборудования, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, сейчас Росфинмониторинг с коллегами из финансовых разведок этих стран и с ФСБ документирует это событие, чтобы не дать возможности его развития."Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту?", - поинтересовался президент. "Да, яхту, которую, я думаю, у них и отберут завтра же", - ответил Чиханчин.
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экономика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
15:14 27.06.2022 (обновлено: 15:22 27.06.2022)
 
Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы

Росфинмониторинг выявил схему с яхтой, купленной агрокомпанией с господдержкой как теплица

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг выявил схему с яхтой, которую одна из российских агрокомпаний, получающих господдержку, купила за рубежом под видом оборудования, рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В системе господдержки продолжаем работу... И здесь вышли тоже на одну ситуацию, где одно из предприятий, аграрное предприятие, получая длительное время господдержку, в марте перевело за рубеж деньги под видом приобретения технологического оборудования, а фактически приобрело яхту", - сказал Чиханчин.
По его словам, сейчас Росфинмониторинг с коллегами из финансовых разведок этих стран и с ФСБ документирует это событие, чтобы не дать возможности его развития.
"Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту?", - поинтересовался президент. "Да, яхту, которую, я думаю, у них и отберут завтра же", - ответил Чиханчин.
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 14:33
В России вдвое сократился оборот теневых финансовых площадок
 
ЭкономикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир ПутинЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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